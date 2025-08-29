ÚLTIMA HORA: Autoridades hallaron el cuerpo de Valeria Afanador en el río Frío

El cuerpo de la niña Valeria Afanador, de 10 años, fue hallado este viernes 29 de agosto en una zona contigua al río Frío (Cajicá), luego de 18 días de búsqueda. Así lo confirmó el Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, quien describió el hecho como “un hecho tan doloroso, que hoy nos enluta”.

Lea también: Dibujo de Valeria Afanador: padres aseguran que la pintura revelada no es del trazo de la menor

Según la información oficial, la menor desapareció el pasado 12 de agosto dentro del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, lo que generó una amplia movilización institucional y ciudadana para dar con su paradero.

El hallazgo de Valeria Afanador

El gobernador informó a través de sus redes sociales que el cuerpo fue encontrado “en una zona contigua al río Frío”. Señaló además que se trata de un sector en el que ya “se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda”, lo que abre interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió el hallazgo.

#ÚLTIMAHORA | @CaracolRadio conoció que las autoridades hallaron el cuerpo de la niña Valeria Afanador en el río Frío, tras 18 días de desaparecida.



Vía @Julianadlr17https://t.co/R0kxQZ2KMp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 29, 2025

Lea también: Caso Valeria Afanador: Investigarán en Cajicá a un extrabajador del colegio como presunto responsable

Pronunciamiento del gobernador

En su mensaje, Rey Ángel expresó su solidaridad con los padres y hermanos de Valeria y advirtió que el caso no quedará en la impunidad. “¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa?”, cuestionó el mandatario departamental.

Lo que se sabe hasta ahora:

La menor fue vista por última vez en su institución educativa el 12 de agosto.

Tras su desaparición, se activaron recorridos e inspecciones en diferentes puntos de Cajicá.

El cuerpo fue encontrado 18 días después en inmediaciones del río Frío.

Autoridades locales y nacionales adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades no han entregado más detalles sobre las posibles causas de la muerte. La Fiscalía continúa con las diligencias judiciales para determinar responsabilidades.