Pico y placa Bogotá: vehículos con restricción el 19, 20, 21 y 22 de mayo del 2026

El Pico y Placa es una política de restricción vehicular que viene operando desde hace varios años en Bogotá, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad y calidad de aire en la ciudad.

Por medio de este sistema de restricción se busca disminuir la congestión en los principales corredores viales, especialmente en los momentos de mayor flujo conocidos como horas ´pico´, lo que permite una circulación más eficiente y ordenada.

Esta estrategia no funciona únicamente en la capital, pues otras ciudades del país, como Medellín, Bucaramanga, Pereira y Cali, han adoptado esquemas similares y han reportado resultados favorables en materia de movilidad y control del tráfico urbano.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, la medida también cumple un objetivo ambiental: reducir la contaminación atmosférica. Al disminuir el número de vehículos en circulación durante las horas pico, se logra una disminución significativa en la emisión de gases y partículas contaminantes.

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Pico y placa Bogotá: semana del 19 al 22 de mayo

Martes 19 de mayo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en Miércoles 20 de mayo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en Jueves 21 de mayo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en Viernes 22 de mayo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Así opera el pico y placa en Bogotá

La restricción en Bogotá cuenta con un horario establecido, en el que los vehículos particulares no pueden circular. La medida aplica de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

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Vehículos exentos del pico y placa