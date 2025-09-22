Este 22 de septiembre en Paipa, Prisa Media realizará el Foro Termal antesala a la feria Termatalia

Este lunes 22 de septiembre de 10 a 12 del día en el auditorio de la IPS del Instituto Termal de Paipa, Prisa Media realizará el Foro Termal.

Paipa

La cita es a las 10 de la mañana en el auditorio de la IPS del Instituto Termal de Paipa donde autoridades municipales, departamentales, el viceministerio de turismo y expertos estarán hablando de lo que significa el turismo a partir de las aguas termomineromedicinales. El anfitrión de este evento es el alcalde de Paipa, German Ricardo Camacho quien está feliz por lo que significa recibir a expertos de 11 países para hablar de salud, bienestar y estética.

La secretaria de Turismo de Boyacá, Ana María Rojas, destacó que esta cita es para destacar a Colombia, pues es la primera vez que esta feria mundial se hace en el país.

“Termatalia, ha tenido varias ediciones. En el pasado a nivel mundial ha sido huésped de esta feria Perú, Argentina, México, Brasil, Uruguay y esta es la oportunidad de Colombia, donde además tenemos las aguas termales certificadas más importantes, quizás de todo Suramérica y muy apetecidas por los europeos y americanos”.

No solo en Paipa hay aguas termales en Boyacá, también se encuentran en Zetaquira, Cuitiva, Güicán, Sáchica, Iza y Pachavita, todas en distintos pisos térmicos algo que ha sorprendido a los expertos de Islandia, Brasil, España, Costa Rica, México, Alemania, Argentina, Chile, Hungría, Francia, Tailandia y Colombia que harán parte de Termatalia 2025, la más importante feria mundial de termalismo, salud y bienestar que se realizará del 24 al 26 de septiembre, el foro de Prisa Media de este lunes 22 de septiembre, será la antesala de esta cita mundial.