Tunja

Este 22 de septiembre en Paipa, Prisa Media realizará el Foro Termal antesala a la feria Termatalia

Desde las 10 de la mañana en el auditorio de la IPS del Instituto Termal de Paipa

Este lunes 22 de septiembre de 10 a 12 del día en el auditorio de la IPS del Instituto Termal de Paipa, Prisa Media realizará el Foro Termal.

Este lunes 22 de septiembre de 10 a 12 del día en el auditorio de la IPS del Instituto Termal de Paipa, Prisa Media realizará el Foro Termal.

Paipa

La cita es a las 10 de la mañana en el auditorio de la IPS del Instituto Termal de Paipa donde autoridades municipales, departamentales, el viceministerio de turismo y expertos estarán hablando de lo que significa el turismo a partir de las aguas termomineromedicinales. El anfitrión de este evento es el alcalde de Paipa, German Ricardo Camacho quien está feliz por lo que significa recibir a expertos de 11 países para hablar de salud, bienestar y estética.

La secretaria de Turismo de Boyacá, Ana María Rojas, destacó que esta cita es para destacar a Colombia, pues es la primera vez que esta feria mundial se hace en el país.

Lea también

“Termatalia, ha tenido varias ediciones. En el pasado a nivel mundial ha sido huésped de esta feria Perú, Argentina, México, Brasil, Uruguay y esta es la oportunidad de Colombia, donde además tenemos las aguas termales certificadas más importantes, quizás de todo Suramérica y muy apetecidas por los europeos y americanos”.

No solo en Paipa hay aguas termales en Boyacá, también se encuentran en Zetaquira, Cuitiva, Güicán, Sáchica, Iza y Pachavita, todas en distintos pisos térmicos algo que ha sorprendido a los expertos de Islandia, Brasil, España, Costa Rica, México, Alemania, Argentina, Chile, Hungría, Francia, Tailandia y Colombia que harán parte de Termatalia 2025, la más importante feria mundial de termalismo, salud y bienestar que se realizará del 24 al 26 de septiembre, el foro de Prisa Media de este lunes 22 de septiembre, será la antesala de esta cita mundial.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad