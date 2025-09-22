Paipa abre sus puertas al Foro Termal 2025: hacia un modelo sostenible de turismo de salud

Paipa

Este lunes 22 de septiembre, Paipa se convertirá en el epicentro del termalismo en Colombia con la realización del Foro Termal Paipa 2025, un espacio que reunirá a actores públicos, privados, comunitarios y académicos con el propósito de consolidar un modelo de desarrollo sostenible en torno a los destinos termales del país. El encuentro es además la antesala de Termatalia 2025, la feria internacional de turismo de salud y bienestar que, por primera vez en su historia, se celebrará en Colombia.

El alcalde de Paipa, Germán Camacho, resaltó la relevancia de esta cita para la región y para el país. “Este foro es un paso trascendental. Paipa ha sido reconocida por décadas como la capital termal de Colombia, pero ahora queremos proyectarnos como un destino integral de salud y bienestar. Nos preparamos para mostrar nuestras fortalezas, aprender de experiencias internacionales y consolidar un sector que tiene todo el potencial para generar empleo, atraer inversión y dinamizar nuestra economía local”, señaló.

El alcalde enfatizó que el Foro no se limita al turismo, sino que abre discusiones clave sobre salud, ambiente y legislación. “El termalismo en Europa ha estado ligado históricamente a la medicina y la rehabilitación, mientras que en América Latina lo hemos trabajado más desde lo recreativo. Este intercambio nos permitirá avanzar hacia un modelo que combine lo mejor de ambos enfoques. Además, es urgente revisar el marco normativo: hoy la ley trata las aguas termales como si fueran aguas dulces, desconociendo sus particularidades. Eso ha generado cierres de balnearios en regiones como Huila y también ha afectado proyectos en Boyacá. Queremos que desde Paipa nazca una propuesta seria para una legislación específica que garantice sostenibilidad y seguridad jurídica a quienes invierten en este sector”, explicó.

El mandatario también destacó las experiencias que se presentarán en el Foro, entre ellas la del Instituto Termal de Paipa, que ha diversificado su oferta con spa, centro de bioterapia, IPS y productos cosméticos, y la de la vereda La Playa, donde la comunidad ha impulsado un modelo de termalismo autogestionado que hoy cuenta con piscina, hospedaje y servicios complementarios. “Son dos visiones distintas, pero que se complementan. Lo institucional y lo comunitario muestran que el termalismo puede ser una apuesta para todos, siempre que se gestione con responsabilidad y visión de futuro”, agregó.

Finalmente, subrayó que el Foro Termal Paipa 2025 servirá como vitrina para mostrar a Colombia como un destino emergente en el turismo de bienestar. “Estamos dando un paso histórico. Lo que pase en Paipa estos días marcará la ruta para que el termalismo sea reconocido no solo como un patrimonio natural, sino como una oportunidad de desarrollo económico, social y ambiental para Boyacá y para todo el país”, concluyó.