Estos son los expertos de once países que estarán en la feria Termatalia que se realizará en Paipa

Paipa

Por primera vez en la historia la feria mundial de termalismo, salud y bienestar, Termatalia se traslada a Colombia y específicamente al municipio de Paipa.

Durante tres días expertos de Brasil, España, Islandia, Costa Rica, México, Alemania, Argentina, Chile, Hungría, Francia, Tailandia y Colombia, estarán en el departamento de Boyacá para compartir sus conocimientos especializados en aguas termales.

Las ponencias abordarán temas como los productos, componentes, desarrollo y economía a nivel mundial, así como el uso de las aguas, bienestar y perspectiva turística del termalismo.

Figuras como Kristján B. Ólafsson, experto y promotor geotérmico de Islandia, miembro fundador del consejo de administración de Blue Lagoon, contará su experiencia sobre el modelo islandés de geotermia.

Por España estará Francisco Javier Rodríguez Rajo, vicerrector de la Universidad de Vigo, para hablar de investigación, formación y transferencia de conocimiento en torno al agua y sus usos terapéuticos. Desde Brasil llega Fabio Tadeu Lazzerini, de la Asociación Latinoamericana de Termalismo, con su experiencia sobre aguas, cristales y gemas como patrimonio para el turismo de salud y bienestar.

Carlos Yubero, de los Balnearios de Montemayor y Salugral de España, compartirá su conocimiento sobre adecuación de infraestructuras termales al entorno; por México, desde la Universidad de Guanajuato estará, María de Jesús Puy, quien expondrá las problemáticas de las termas en su país.

Así mismo estarán en Termatalia 2025 en Paipa, Manuel Fernando Patiño, presidente del Consejo de Turismo de Lengupá, Colombia, con una propuesta sobre turismo comunitario, y a Laszlo Puczko, CEO y cofundador de HTWWLIFE, Hungría, reconocido por sus aportes a las tendencias wellness en Europa Central.

Boyacá que tiene termales en diferentes pisos térmicos será durante tres días, el centro mundial del termalismo, la salud y el bienestar.