Paipa será sede de Termatalia 2025 con expertos de 30 países

Del 24 al 26 de septiembre, Paipa será sede de Termatalia Colombia 2025, un encuentro internacional que reunirá a expertos y visitantes de al menos 30 países en torno al termalismo, el turismo de bienestar y la sostenibilidad. El evento contará con una agenda académica, talleres, espacios de networking y actividades culturales, con participación de especialistas en hidrología médica, geotermia y normatividad ambiental.

La organización está a cargo del Ministerio de Comercio, Fontur, la Secretaría de Turismo de Boyacá, la Alcaldía de Paipa y entidades regionales. Según Marta Flores, del Instituto Termal de Paipa, se busca proyectar a Colombia como referente internacional del turismo de salud y consolidar un legado en conocimiento técnico y regulación ambiental.

Uno de los ejes del encuentro será la discusión sobre la necesidad de una normativa específica para las aguas termales, actualmente reguladas como aguas dulces. Para ello, se ha invitado a autoridades ambientales como Corpoboyacá, la CAR y el Ministerio de Ambiente. La meta es avanzar hacia un marco legal que permita el uso responsable y sostenible de estos recursos.

El secretario de Turismo de Boyacá, Richard Pulido, señaló que la preparación del evento contó con asesoría internacional y visitas técnicas a municipios termales del departamento. Además de Paipa, otros destinos como Cundinamarca, Huila, Tolima y Caldas participarán en la feria, que se espera fortalezca la oferta turística y la integración con sectores como el cultural y hotelero.