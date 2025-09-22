¿Dónde estará ubicada la Estación 2 de la Línea 1 del Metro de Bogotá? Avance y detalles de la obra

Las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá lograron un avance de 2.52 %, alcanzaron un 62,16 % de avance general, según anunció el alcalde Carlos Fernando Galán.

Esta línea que se extenderá a lo largo de 24 kilómetros, conectará el suroccidente con el centro de la ciudad, atravesando localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Santa Fe y Chapinero. Se espera que para finales de 2025, la construcción llegue al 70%, para iniciar operaciones comerciales en el año 2028.

Uno de los hitos de esta construcción es la llegada del primer tren fabricado en China, el primero de una flota de 30 unidades. Cada tren contará con seis vagones y tendrá capacidad para transportar hasta 1.800 pasajeros.

Tal como lo confirmó el alcalde Galán, el primer tren de la Línea 1, ya fue ensamblado o conformado en el Patio Taller de Bosa, donde iniciarán pruebas de rodaje en el denominado ramal técnico y operación con conducción manual y en modo automático con regulación por sistema de señalización y control.

La etapa de pruebas, será replicada en Bogotá en el 2026 cuando el viaducto ya cuente con 5.760 metros construidos.

En total, la Línea 1 del Metro tendrá 16 estaciones, Bosa (suroccidente) hasta la calle 72. De estas, 10 estarán integradas con el sistema TransMilenio. El trazado de la línea será elevado en su totalidad, lo que significa que las estaciones estarán construidas sobre viaductos elevados.

Ubicación exacta de la Estación 2 del Metro de Bogotá

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá(EMB) desde el 17 septiembre continuó la construcción de la Estación 2, ubicada en la avenida Villavicencio/ carrera 86b - carrera 86g, en la localidad de Kennedy.

Esta estación tendrá conexión directa con el Portal Américas y atenderá barrios como Patio Bonito, Las Margaritas y zonas cercanas. También estará cerca del SuperCADE Las Américas.

El Distrito confirmó que se está llevando a cabo elizaje de vigas cajón hacia el nivel superior, por lo que el tráfico vehicular, la ciclorruta y el sendero peatonal se han movido hacia el costado norte de la Avenida Villavicencio.

Se habilitarán corredores seguros para el tránsito de peatones y ciclistas durante los cierres de obra.

Conviene mencionar que, en esta zona las rutas del componente de rutas TransMizonal de TransMilenio o SITP no presentarán afectación.

Desde el Distrito recordaron que, el proyecto de la Línea 1 tiene varios frentes de obra activos, y la Estación 2 está entre las estaciones donde se concentran esfuerzos (junto con las estaciones 1, 3, 4, 6 y 9).

✨ ¡Avanza la Línea 1 del Metro de Bogotá!

📅 Desde el 17 septiembre de 2025 continuamos con la construcción de la Estación 2.

🏗️ Se realizará el izaje de vigas cajón hacia el nivel superior de la estación.

Estaciones de la Línea 1 del Metro

De acuerdo con el cronograma establecido, para mayo de 2026 se espera tener completados 5.760 metros entre el Patio Taller en Bosa y la Estación 4, en Kennedy.

Esto permitirá que comiencen las pruebas individuales de los trenes sobre un tramo funcional de la línea. Estas son las ubicaciones de las 16 estaciones de la Línea 1 del Metro: