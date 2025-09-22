Así operará el pico y placa en Bogotá: placas con restricción el 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre

Pico y placa Bogotá del 21 al 27 de julio de 2025

La medida del Pico y Placa en Bogotá continúa siendo clave para mejorar la movilidad urbana, especialmente durante las horas pico de la mañana y la tarde. Esta restricción, vigente desde hace varios años, ha demostrado reducir no solo la congestión en las vías principales, sino también los niveles de contaminación ambiental.

Este sistema también se aplica en otras ciudades colombianas como Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira, como parte de las estrategias para controlar el tráfico vehicular.

¿Cómo funcionará el Pico y Placa en Bogotá esta semana?

Durante la semana del lunes 22 al viernes 26 de septiembre de 2025, la medida se mantendrá activa de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., según la rotación habitual del último dígito de la placa. Así funcionará el pico y placa:

Lunes 22 de septiembre: placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Martes 23 de septiembre: placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 24 de septiembre: placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 25 de septiembre: placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 26 de septiembre: placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo funciona?

Si necesita circular con su vehículo durante los horarios restringidos, puede acceder al programa Pico y Placa Solidario. Este le permite transitar por la ciudad pagando un permiso que puede ser diario, mensual, semestral

Paso a paso para inscribirse al Pico y placa solidario

Ingrese al portal oficial de la Secretaría de Movilidad de Bogotá Seleccione la opción “Inicia tu solicitud” Registre los datos del vehículo y del propietario Consulte el valor y realiza el pago según corresponda

El costo del permiso varía de acuerdo con el tipo de motor y combustible del vehículo, cilindraje y modelo, avalúo comercial, municipio de registro.Todos los recursos recaudados por esta modalidad son invertidos en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) para mejorar la infraestructura y el servicio.

Vehículos exentos del Pico y Placa en Bogotá

Los siguientes vehículos pueden circular sin restricciones de Pico y Placa:

Vehículos eléctricos o de cero emisiones

Motocicletas

Vehículos de emergencia y atención médica

Diplomáticos o consulares

Vehículos de organismos de seguridad del Estado

Vehículos de funerarias y agencias mortuorias

Vehículos de transporte de personas con discapacidad

Vehículos de servicios públicos domiciliarios (solo para mantenimiento de redes)

Vehículos de control de tráfico, grúas y emisiones

Vehículos de medios de comunicación

Vehículos de transporte escolar

Vehículos destinados a la enseñanza automovilística (automóvil, campero, camioneta)

Vehículos híbridos con motor a combustión y eléctrico

con motor a combustión y eléctrico Vehículos con permiso aprobado del Pico y Placa Solidario

Sanciones por incumplir el Pico y Placa

Circular en horario restringido sin permiso puede acarrear sanciones importantes: