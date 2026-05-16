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16 may 2026 Actualizado 14:32

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Bogotá

En latas de frijoles transportaban más de 21 kilos de marihuana desde Cali hacia Soacha

El procedimiento se llevó a cabo durante labores de inspección y control en las bodegas de envíos nacionales

Paola Poveda R

Bogotá
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La Policía de Bogotá logró la incautación de más de 21 kilogramos de marihuana en el aeropuerto El Dorado, los cuales eran transportados de manera oculta en una encomienda enviada desde Cali con destino al municipio de Soacha.

El procedimiento se llevó a cabo durante labores de inspección y control en las bodegas de envíos nacionales, donde el canino antinarcóticos “JEICO” alertó a los uniformados sobre una caja sospechosa.

Las autoridades hallaron varias latas de frijoles que, al ser abiertas, contenían en su interior 94 paquetes cilíndricos envueltos en vinipel, el cargamento correspondía a 21.570 gramos de marihuana.

La sustancia fue incautada y puesta a disposición de las autoridades, mientras tanto avanzan las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables del envío y la posible red de distribución vinculada a este caso.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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