¿La carga rápida de baterías podría cambiar la operación de los buses eléctricos en Bogotá?

El mercado de buses eléctricos como Transmilenio y SITP está creciendo en la capital, según cifras citadas por la compañía BYD, el sector fue valorado en 54.100 millones de dólares en 2025 y proyecta alcanzar 255.100 millones de dólares en 2035, impulsado por una tasa de crecimiento anual del 16,5 %.

Hoy, una parte importante de los buses debe salir temporalmente de circulación para recargar batería en patios y estaciones especializadas, lo que disminuye la frecuencia del servicio, lo que aumenta los costos operativos para el sistema de transporte masivo.

Por esta razón, BYD anunció una nueva flota de buses eléctricos ensamblados en Colombia con baterías capaces de cargarse y pasar del 10% al 70% en cinco minutos.

“Durante años, el reto de los buses eléctricos no fue únicamente la autonomía, sino la capacidad de mantener una operación continua sin largos tiempos de carga”, explicó Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Buses y Camiones.

¿Cuáles van a ser los cambios?

La compañía sostiene que los principales beneficios de esta evolución tecnológica sería la reducción de tiempos de inactividad, mayor disponibilidad de buses en horas pico y menores costos asociados a patios y tiempos de espera.

Además, la tecnología abriría la puerta para ampliar rutas intermunicipales y trayectos de larga distancia con flotas eléctricas.

De acuerdo con la compañía, afirman que el avance tecnológico también podría fortalecer la confianza de operadores y autoridades locales para acelerar la transición hacia sistemas de movilidad sostenibles, especialmente en ciudades con alta demanda de transporte público.

Además, el documento señala que las nuevas generaciones de baterías podrán rendir mejor en condiciones climáticas extremas, y en temperaturas de hasta -30 °C.

¿Colombia será un referente en estos modelos?

Según BYD, el crecimiento del mercado de buses eléctricos ha venido acompañado de una expansión acelerada de flotas eléctricas en distintas regiones del mundo, especialmente en América Latina.

Ciudades como Bogotá, Santiago y São Paulo han aumentado el número de buses eléctricos como parte de sus estrategias para reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

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En el caso de Bogotá, la ciudad se ha convertido en uno de los referentes internacionales en este tipo de movilidad, al consolidar una de las flotas eléctricas más grandes del mundo fuera de China.

“El transporte público necesita soluciones rápidas, eficientes y confiables para responder al ritmo de las ciudades modernas”, agregó el Gerente General.