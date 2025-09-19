Obras del Metro: anuncian cierre de un carril en la av. Villavicencio, conozca los cambios viales

Tras la llegada de los primeros vagones del Metro a la capital, la Secretaria de Movilidad anunció nuevos cierres viales para continuar con esta obra la cual espera mejorar la movilidad en la ciudad.

Para continuar con la fabricación del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la Secretaría autorizó el cierre total del carril de contraflujo en la Av. Villavicencio entre la Av. Primero de Mayo y la Transversal 78I. Esto afectará principalmente la movilidad nocturna, entre las 11:30 p. m. y las 4:00 a. m., por aproximadamente un mes.

Desde la entidad anunciaron que estos cierres son necesarios para realizar el izaje de dovelas, que es la parte estructural del viaducto del Metro de Bogotá y además, este forma parte del contrato EMB-163-2019 que regula los trabajos de la Línea 1 del Metro.

Le puede interesar: ¿Metro de Bogotá beneficiará a todos los bogotanos? Esto revelo la encuesta de la U Manuela Beltrán

¿Cómo será el plan de manejo de tránsito durante el cierre?

Para minimizar los inconvenientes habrá rutas alternas para vehículos particulares, transporte público, peatones y ciclistas, con señalizaciones especiales y desvíos. Estos son los principales:

Desvíos para vehículos particulares y transporte público

Quienes transiten sentido oriente-occidente por la Av. Villavicencio, deberán tomar: Av. Primero de Mayo - Calle 45 Sur - Carrera 79 Norte - Calle 42A Sur - Av. Agoberto Mejía al sur, hasta reincorporarse a su recorrido habitual.

Av. Primero de Mayo - Calle 45 Sur - Carrera 79 Norte - Calle 42A Sur - Av. Agoberto Mejía al sur, hasta reincorporarse a su recorrido habitual. En sentido occidente-oriente por la Av. Villavicencio, la ruta alterna será: Carrera 79 al sur - Calle 45 Sur al oriente - Carrera 78 al norte, para volver a la Av. Villavicencio o continuar por sus rutas habituales.

Carrera 79 al sur - Calle 45 Sur al oriente - Carrera 78 al norte, para volver a la Av. Villavicencio o continuar por sus rutas habituales. Usuarios que van por Av. Primero de Mayo y quieren hacer conexión hacia Av. Villavicencio al occidente también tendrán desvíos señalados, por la Calle 42 Sur, Carrera 79, entre otros.

También le puede interesar: ¿Cuál es la capacidad máxima de los 6 vagones del Metro de Bogotá? Así es por vagón

Peatones y ciclistas

Las obras no afectarán los andenes ni la infraestructura para peatones, quienes podrán continuar su tránsito normal por las vías peatonales existentes.

Se recomienda a los ciclistas usar las vías habilitadas y seguir la señalización correspondiente para evitar riesgos.

Ampliar

Recomendaciones para los usuarios

Planificar los viajes considerando horarios nocturnos, ya que el cierre aplica sólo entre las 11:30 p. m. y 4:00 a. m.

Estar pendiente de las señalizaciones viales temporales y novedades que puedan anunciar la SDM o el Metro de Bogotá.

Para los que usan transporte público, revisar previamente los horarios y rutas alternas: podrían cambiar paraderos o tener desvíos.

podrían cambiar paraderos o tener desvíos. Si no es urgente transitar por esa zona en esos horarios, evitarlo puede ahorrar tiempo.

¿Cómo va la construcción del Metro de Bogotá?

En un video video publicado por el alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que la Línea 1 del Metro completa un 62% de avance. Además, recordó que este año llegará tres trenes más y se espera que en octubre del otro año ya estén todos en la capital del país.

Lea también: Carlos Galán reveló la fecha en que entrará en funcionamiento el metro de Bogotá