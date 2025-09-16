Objetos encontrados durante excavación de la Línea 1 del metro de Bogotá: son patrimonio arqueológico
Son varios objetos llamativos y de patrimonio cultural. Conozca aquí cuáles son:
La construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá representa un avance en movilidad para la capital, pues se trata de un proyecto esperado desde hace varios años. Todos han sido testigos de los avances que se adelantan en la ciudad sobre esta cimentación que empezó en 2021 por el patio taller.
Los avances sobre esta obra para el mes de diciembre de 2025, tendrán una ejecución del 70%. Incluso, el pasado martes 9 de septiembre, llegaron a Cartagena los primeros 6 vagones del metro de Bogotá y a la fecha estos ya llegaron a la capital.
Lea también: ¿Cuál es la capacidad máxima de los 6 vagones del Metro de Bogotá? Así es por vagón
Esto es lo que han encontrado bajo la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá
De acuerdo con la profesional en Conservación y restauración, María Alejandra Buitrago, son varios objetos los que han encontrado bajo la construcción y excavación de la primera Línea del metro de Bogotá.
Una de las actividades que realizan los arqueólogos es encargarse de hacer el monitoreo y preservar el cuidado durante los procesos de excavación. En este orden de ideas, se encargan de todo el patrimonio arqueológico que pueda salir.
Le puede interesar: Bogotá tendría nuevo sistema de pago para Transmilenio y el Metro: avanza plan piloto
De acuerdo con la arqueóloga durante la construcción y la excavación han encontrado varios elementos importantes, los cuales deben restaurar y cuidar. Dentro de estos están las cerámicas y los sedientos con semillas
Desde el laboratorio se han encargado de unir los fragmentos sueltos de estas piezas, aplicando resina acrílica para hacer la correspondiente unión de ellas y tratar de encajarla.
¿Cuáles son las características del Metro de Bogotá?
De acuerdo con información suministrada por la empresa Metro de Bogotá, el patio taller contará con una capacidad para alojar hasta 60 trenes de 145 metros de largo por 2.90 metros de ancho. Cada uno de ellos tendrá 6 vagones y una capacidad de 1.800 pasajeros.
Le recomendamos: Estas son las 4 localidades que recorrerá la línea 2 del metro de Bogotá: 15 KM en 11 estaciones
¿Cuál es la velocidad máxima del Metro de Bogotá?
Con el fin de hacer más eficiente la movilidad de los ciudadanos que habitan en Bogotá, el metro de la Línea 1 conectará con el sur y el norte en tan solo 27 minutos, a una velocidad media de 43 km/, con 16 estaciones y que entrarán en operación para el año 2028.
Estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá
- Estación 1: Av. Villavicencio / Carrera 94 - Carrera 93
- Estación 2: Av. Villavicencio / Carrera 86b - Carrera 86g
- Estación 3: Av. Villavicencio / Carrera 80d - Carrera 80g
- Estación 4: Av. Primero de Mayo / Calle 42 sur - Calle 42c sur
- Estación 5: Av. Primero de Mayo / Calle 40 sur - Calle 39 sur
- Estación 6: Av. Primero de Mayo / Av. Boyacá - Carrera 72c
- Estación 7: Av. Primero de Mayo / Av. 68 - Carrera 52c
- Estación 8: Av. Primero de Mayo / Glorieta carrera 50
- Estación 9: NQS / Dg. 16 sur - Calle 17A bis sur
- Estación 10: Calle 1 / Carrera 24 - Carrera 24c
- Estación 11: Av. Caracas / Calle 2 - Calle 3
- Estación 12: Av. Caracas / Calle 11 - Calle 13
- Estación 13: Av.Caracas / Calle 24a - Calle 26
- Estación 14: Av.Caracas / Calle 42 - Calle 44
- Estación 15: Av. Caracas / Calle 61 - Calle 63
- Estación 16: Av. Caracas / Calle 72 - Calle 74