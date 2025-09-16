Esto es lo que han encontrado bajo construcción de Línea 1 del metro de Bogotá: reliquias arqueológicas

La construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá representa un avance en movilidad para la capital, pues se trata de un proyecto esperado desde hace varios años. Todos han sido testigos de los avances que se adelantan en la ciudad sobre esta cimentación que empezó en 2021 por el patio taller.

Los avances sobre esta obra para el mes de diciembre de 2025, tendrán una ejecución del 70%. Incluso, el pasado martes 9 de septiembre, llegaron a Cartagena los primeros 6 vagones del metro de Bogotá y a la fecha estos ya llegaron a la capital.

Esto es lo que han encontrado bajo la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá

De acuerdo con la profesional en Conservación y restauración, María Alejandra Buitrago, son varios objetos los que han encontrado bajo la construcción y excavación de la primera Línea del metro de Bogotá.

Una de las actividades que realizan los arqueólogos es encargarse de hacer el monitoreo y preservar el cuidado durante los procesos de excavación. En este orden de ideas, se encargan de todo el patrimonio arqueológico que pueda salir.

De acuerdo con la arqueóloga durante la construcción y la excavación han encontrado varios elementos importantes, los cuales deben restaurar y cuidar. Dentro de estos están las cerámicas y los sedientos con semillas

Desde el laboratorio se han encargado de unir los fragmentos sueltos de estas piezas, aplicando resina acrílica para hacer la correspondiente unión de ellas y tratar de encajarla.

Objetos encontrados durante excavación de la Línea 1 del metro de Bogotá: son patrimonio arqueológico Ampliar

¿Cuáles son las características del Metro de Bogotá?

De acuerdo con información suministrada por la empresa Metro de Bogotá, el patio taller contará con una capacidad para alojar hasta 60 trenes de 145 metros de largo por 2.90 metros de ancho. Cada uno de ellos tendrá 6 vagones y una capacidad de 1.800 pasajeros.

¿Cuál es la velocidad máxima del Metro de Bogotá?

Con el fin de hacer más eficiente la movilidad de los ciudadanos que habitan en Bogotá, el metro de la Línea 1 conectará con el sur y el norte en tan solo 27 minutos, a una velocidad media de 43 km/, con 16 estaciones y que entrarán en operación para el año 2028.

Estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá