“Vamos a buscarla por el río Tunjuelito”: amigas de Yulixa continúan recorridos en el sur de Bogotá

Ya se completan tres días desde la desaparición de Yulixa Tolosa, quien fue vista por última vez luego de someterse a un procedimiento de lipólisis en el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. Desde la noche del pasado 15 de mayo, familiares y allegados iniciaron labores de búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

“Un grupo de amigas comenzamos hoy la búsqueda por el sector del río Tunjuelito, una zona muy cercana a la clínica, específicamente en el barrio Timiza”, aseguró una de sus amigas. Además, explicó que decidieron concentrar los recorridos en ese sector porque: “Muchas personas nos han dicho que, al parecer, Yulixa pudo haber estado por esa zona, ya que anteriormente el spa funcionaba allí”.

Sus allegados también denuncian que, hasta el momento, no han recibido información clara ni avances concretos por parte de la Policía ni de la Fiscalía sobre el paradero de Yulixa.

De manera preliminar, las investigaciones apuntan a que la propietaria del establecimiento habría abandonado el lugar durante la noche del pasado 13 de mayo, llevando consigo varias maletas. Además, familiares de la joven aseguraron que desde el teléfono celular de la mujer de 52 años se enviaron mensajes que, al parecer, buscaban aparentar normalidad tras su desaparición.

Caracol Radio consultó a fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes confirmaron que el caso continúa en investigación y que, por ahora, la información relacionada con el proceso tiene carácter reservado.