Este fin de semana se realiza la segunda versión del Festival del Arroz, con platos desde $25.000

Este fin de semana se realiza la segunda versión del Festival del Arroz, con platos desde los $25.000

14 plazas de mercado en Bogotá serán escenario durante este fin de semana (16 al 18 de mayo) de la segunda versión del Festival del Arroz, una apuesta liderada por el Instituto para la Economía Social, en alianza con la Federación Nacional de Arroceros, para impulsar la economía local e incentivar el consumo de arroz colombiano.

“Con este tipo de iniciativas buscamos que más ciudadanos redescubran el arte de hacer mercado, mientras fortalecemos entornos seguros, dignos y sostenibles para quienes trabajan allí”, dijo la directora del IPES, Catalina Arciniegas.

En esta edición, restaurantes ofrecerán preparaciones que van desde recetas tradicionales, como arroz con pollo, hasta propuestas más innovadoras, como arroz con camarones o arroz tipo thai, con precios entre los $25.000 y $35.000.

Durante la primera versión del festival se vendieron cerca de 6.000 platos con la participación de 87 restaurantes, alcanzando aproximadamente $160 millones en ventas, cifras que este año se esperan superar con una mayor participación de visitantes.

La programación se desarrollará en 14 Plazas Distritales de Mercado de la ciudad: