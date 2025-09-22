Chiquita Brands tiene 73 predios en el Urabá antioqueño por más de $1,5 billones: Forjando Futuros

La multinacional bananera Chiquita Brands posee en Colombia 73 predios en el Urabá antioqueño, con una extensión superior a las 4.000 hectáreas —un área equivalente a la isla de San Andrés— y un valor comercial que supera los $1,5 billones. Así lo prueban los títulos de propiedad que la Fundación Forjando Futuros entregó a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Cancillería, la SAE y la Consejería de Derechos Humanos.

Los terrenos, registrados a nombre de la filial Agrícola El Retiro, están ubicados en cuatro municipios de Urabá, justo en zona de influencia del proyecto Puerto Antioquia. La organización reclamó que esas tierras no se oculten ni se desvíen y que sean destinadas a reparar a las víctimas del paramilitarismo, que llevan casi 30 años esperando justicia.

El abogado de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, dijo que lo que se requiere es que las autoridades competentes actúen con celeridad, toda vez que está demostrado que la empresa Agrícola El Retiro financió grupos paramilitares. “Es necesario que estén en manos de las autoridades colombianas para que garanticen una adecuada reparación a las víctimas en la zona de Urabá”, detalló.

La sentencia

La sentencia contra siete exdirectivos de Chiquita Brands en Colombia ya dejó claro que la empresa financió a grupos paramilitares a través de las Convivir. Entre 1997 y 2004, la compañía pagó más de $4.600 millones para fortalecer estas estructuras, según el fallo de la Juez Sexta Penal del Circuito Especializado de Antioquia.

Las víctimas de Urabá, Mapiripán y el Caribe insisten en que tanto los más de $13.000 millones impuestos en multas como estos 73 predios deben ir directamente a su indemnización, y no a fondos estatales que no impacten sus procesos de reparación.