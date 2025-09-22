Medellín

Un muerto y diez heridos deja accidente de un bus en la vía Costa Caribe–Medellín

El siniestro vial ocurrió en Barbosa, Norte del Valle de Aburrá.

Bus que cubría la ruta Córdoba - Medellín, se accidentó en Barbosa, Antioquia. Foto: Policía Tránsito.

Laura Sampedro

Barbosa, Antioquia

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este lunes 22 de septiembre en la vía que conecta a Barbosa con Medellín, a la altura del kilómetro 30+600, sector Los Blanqueados, dejando a una persona fallecida y al menos 10 heridos.

El siniestro involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Fénix Servicio Especiales, que cubría la ruta San Antero (Córdoba) – Medellín. El conductor, identificado como Edwar Alfonsina Silva Arbeláez, oriundo del municipio de Rionegro, perdió la vida en el lugar de los hechos.

De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, en el vehículo se movilizaban cerca de 40 pasajeros, de los cuales al menos diez resultaron lesionados de gravedad y fueron trasladados a centros asistenciales de la región.

Las primeras hipótesis señalan que una falla en el sistema de frenos habría ocasionado el accidente ocurrido hacia las 2:10 a.m.

El caso quedó bajo investigación del Grupo de Tránsito de Girardota, que adelanta las indagaciones para establecer las causas exactas del accidente de tránsito.

