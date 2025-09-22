Un muerto y diez heridos deja accidente de un bus en la vía Costa Caribe–Medellín
El siniestro vial ocurrió en Barbosa, Norte del Valle de Aburrá.
Barbosa, Antioquia
Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este lunes 22 de septiembre en la vía que conecta a Barbosa con Medellín, a la altura del kilómetro 30+600, sector Los Blanqueados, dejando a una persona fallecida y al menos 10 heridos.
El siniestro involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Fénix Servicio Especiales, que cubría la ruta San Antero (Córdoba) – Medellín. El conductor, identificado como Edwar Alfonsina Silva Arbeláez, oriundo del municipio de Rionegro, perdió la vida en el lugar de los hechos.
Lea también:
De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, en el vehículo se movilizaban cerca de 40 pasajeros, de los cuales al menos diez resultaron lesionados de gravedad y fueron trasladados a centros asistenciales de la región.
Las primeras hipótesis señalan que una falla en el sistema de frenos habría ocasionado el accidente ocurrido hacia las 2:10 a.m.
El caso quedó bajo investigación del Grupo de Tránsito de Girardota, que adelanta las indagaciones para establecer las causas exactas del accidente de tránsito.