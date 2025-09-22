Avanza judicialización por millonario desfalco en Apartadó: Exalcalde Rangel y cuatro implicados más

Apartadó, Antioquia

Un juez de control de garantías avanza con las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra el exalcalde de Apartadó Héctor Rangel Palacios, el extesorero Cristián Mensa, el exsecretario de Hacienda Arnobio Cuesta, el contratista Diego Cardona Dorial y el cantante Alexander Bolaños, reconocido en la región por sus interpretaciones de chirimía.

La Fiscalía les imputó el delito de peculado por apropiación a favor de terceros en el marco de la investigación por un presunto desfalco a las cuentas del municipio de Apartadó, que supera los 3.500 millones de pesos. Los hechos habrían ocurrido entre mayo de 2024 y abril de 2025, antes de que la jurisdicción contenciosa anulara la elección de Rangel por doble militancia.

Hasta el momento, el juez del caso ha ordenado mantener privados de la libertad al exalcalde y al exsecretario, mientras se define la medida de aseguramiento definitiva. El cantante Alexander Bolaños quedó en libertad, aunque continúa vinculado al proceso. Bolaños alegó que los recursos que recibió correspondían a honorarios por una presentación musical en la localidad, lo cual será evaluado por la Fiscalía.

Según pudo conocer Caracol Radio, la Fiscalía cuenta con los comprobantes bancarios de las transferencias, las cuales —según el ente acusador— no tenían ningún soporte contractual, legal ni presupuestal, lo que constituiría una apropiación indebida de dineros públicos. Las audiencias continúan este martes ante el juzgado de Apartadó.

Lea también: Alias “La Tía” aceptó que ayudaba a cabecillas del Clan del Golfo y la condenaron a 4 años de cárcel

Lea también: Audiencia de acusación a Daniel Quintero será el 21 de noviembre

La denuncia de la Alcaldía de Apartadó: más de 50 transacciones sin soporte, uso indebido de tokens y tres mandatarios involucrados

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada por el actual alcalde de Apartadó, Adolfo David Romero Benítez, quien al asumir el cargo denunció que, entre el 21 de mayo de 2024 y el 10 de abril de 2025, se detectó un hurto de recursos públicos por un total de $3.554.740.000.

Según la denuncia formal radicada ante la Fiscalía General de la Nación, se realizaron 50 transacciones bancarias sin ningún tipo de soporte legal, contrato, resolución o decreto, a favor de personas naturales y jurídicas. Entre los beneficiarios se encuentran:

Empresas:

Fenomenal Soluciones y Logísticas ZOMAC S.A.S.

Nutrición Eventos, Suministros y Asesorías NU.E.S.A. S.A.S.

Inversiones Diana Uribe G S.A.S ZOMAC

Personas naturales:

Walther Mierth Herrera

Alexander Bolaños García

Ruth Mery Torres Castillo

De acuerdo con la Alcaldía, la empresa Fenomenal Soluciones recibió $3.199.700.000, pese a no contar con ningún contrato vigente durante el periodo mencionado. Además, se señaló el uso indebido de tokens de seguridad bancarios, que estaban bajo el control del tesorero y del ordenador del gasto, lo que involucraría directamente a funcionarios responsables de validar las transferencias.

La denuncia también detalla que tres mandatarios tuvieron responsabilidad en este presunto desfalco:

Héctor Rangel Palacios , alcalde destituido (desvío de $2.280 millones)

, alcalde destituido (desvío de $2.280 millones) Amaury Quejada Buenaño , alcalde encargado (transferencias por $519 millones)

, alcalde encargado (transferencias por $519 millones) Sara Moreno, alcaldesa encargada (desfalco por $755 millones)

La administración actual subrayó que los dineros hurtados corresponden a ingresos propios del municipio, provenientes de impuestos como el predial e industria y comercio, y que estaban destinados a programas sociales, educación, infraestructura vial, deporte y funcionamiento administrativo.