Por la actual arremetida del frente 36, la gobernación anuncia recompensa por cualquier guerrillero

Caneca con explosivos de las disidencias de las Farc instalada en guardería de Anorí, Antioquia. Foto: Cortesía.

Antioquia

Ante estos reiterados ataques de las disidencias del frente 36 en el Norte y Nordeste de Antioquia, principalmente, la gobernación de Antioquia anunció la recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien denuncie a cualquier guerrillero, independientemente de si es cabecilla.

La intención del mandatario Andrés Julián Rendón es evitar que estos ilegales cometan ataques y capturarlos a tiempo; por ello acude al incentivo económico y en la red social X agregó: “Municipios del Nordeste de Antioquia como Amalfi y Anorí están bajo una arremetida terrorista de las disidencias de alias Calarcá, F-36. A mis paisanos de estos municipios les digo: el terror se vence con determinación, sin permitir que el miedo que nos quieren sembrar nos paralice. Colaboremos con la Fuerza Pública. Ustedes saben quiénes son. Sólo con su apoyo, nos los quitamos de encima”.

Recordemos que actualmente está activa una recompensa de hasta 200 millones de pesos por los cabecillas del mismo frente, alias “Primo Gay”, cabecilla del grupo, además de alias “Manuel Guaricho” y alias “Barbas”.

En la reciente semana se han registrado ataques en Anorí donde lanzaron explosivos en inmediaciones del batallón, luego dejaron un cilindro y una bandera. Todos, según las autoridades cometidos por el frente 36.