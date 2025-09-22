Así será la transformación de Puerto Escondido: gobernador Zuleta anuncia obras por $51 mil millones

Montería

Una inversión sin precedentes, que supera los cincuenta y un mil millones de pesos, fue anunciada por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, para el municipio de Puerto Escondido.

El mandatario presentó el ambicioso plan de obras ante un auditorio repleto de líderes comunitarios, madres cabeza de hogar, jóvenes, adultos mayores y representantes de diversos sectores productivos, en una jornada calificada como histórica para la localidad.

La administración departamental fundamenta esta iniciativa en la necesidad de transformar integralmente la vida de los habitantes y cerrar las brechas sociales existentes en el territorio.

Durante su intervención, el gobernador Zuleta Bechara reafirmó su compromiso con la equidad social, asegurando que su gestión trabaja para saldar la deuda histórica con la región.

“Trabajo para saldar la enorme deuda social que existe en el departamento, sin distinguir a quienes votaron o no por mí. Mi única prioridad es que cada cordobés pueda vivir mejor y que cada municipio reciba la inversión que merece”, expresó el mandatario ante los asistentes.

Esta declaración enmarcó el tono de una presentación centrada en el impacto concreto de las obras en la vida diaria de la población.

Paquete de inversiones

El paquete de inversiones se destina a sectores considerados clave para el desarrollo humano y la infraestructura básica.

Uno de los componentes más significativos es la destinación de treinta mil millones de pesos para la obra de alcantarillado, recursos que según el anuncio ya están garantizados.

Este proyecto representa un compromiso directo con la salud pública y la protección del medio ambiente local. De manera complementaria, el gobernador ratificó el inicio de los trabajos para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Petar), una intervención técnica esencial para sanear las fuentes hídricas del municipio.

En el ámbito de la movilidad y el desarrollo económico, se destinaron dieciséis mil veintisiete millones de pesos para la pavimentación y mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de San Miguel.

Esta obra vial tiene como objetivo fundamental facilitar el transporte de productos agrícolas y pecuarios, impulsando el comercio local y dinamizando el potencial turístico de la zona. La mejora de la infraestructura de transporte es vista como un catalizador para la reactivación económica y la generación de oportunidades en la región.

Inversión social

Junto a las grandes obras de infraestructura, el plan incluye una fuerte inversión social focalizada. Se construirá y dotará una Casa de la Mujer con una inversión de tres mil millones de pesos.

Este espacio integral estará dedicado al empoderamiento femenino a través de programas de emprendimiento, formación, y atención psicológica y jurídica especializada. Paralelamente, se edificará un Centro de Vida para el Adulto Mayor con mil seiscientos millones de pesos, un lugar digno destinado a la recreación, la cultura y el cuidado de los adultos mayores, con programas diseñados para fortalecer su calidad de vida.

Agua potable

Un anuncio que generó especial expectativa entre la comunidad fue la promesa de que Puerto Escondido contará muy pronto con servicio de agua potable las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.

Este logro se alcanzará mediante un proyecto integral de ampliación y optimización del sistema de acueducto, que trabajará en sinergia con las nuevas obras de alcantarillado y tratamiento de aguas.

Al respecto, el gobernador Zuleta Bechara enfatizó: “La verdadera revolución es con obras que ayuden a la gente a vivir mejor, con agua limpia, calles seguras y espacios donde las familias puedan prosperar. Eso es lo que estamos construyendo juntos”.

La administración departamental concluyó que estas inversiones forman parte de una estrategia más amplia para impulsar el desarrollo sostenible de Córdoba, con un enfoque transversal en la equidad, la inclusión y la reactivación económica, reafirmando su compromiso de llevar progreso a cada rincón del departamento.