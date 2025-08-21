“Necesitamos inversiones que respeten nuestros planes de desarrollo”: gobernador Zuleta

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, elevó un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que hagan inversiones respetando los planes de desarrollo de cada departamento.

“Defender la autonomía de las regiones es defender el futuro de nuestra gente. Necesitamos inversiones que respeten nuestros Planes de Desarrollo y garanticen que los recursos lleguen donde más se necesitan”, dijo el gobernador.

La apreciación la hizo el también presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND) que denunció el martes, 19 de agosto, la ejecución de decretos y resoluciones emitidas por el orden nacional que vulneran la autonomía y la descentralización.

Según Zuleta Bechara, estas acciones pondrían en riesgo la inversión social en los territorios, un factor que ha encendido el debate en todo el territorio nacional, donde los gobernadores y actores políticos han comenzado a fijar posturas.

Los puntos a los que hacen mención desde la FND son:

1-. El OAJ emitido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el cual bloquea 28.4 billones de pesos del Sistema General de Regalías, por lo cual piden su derogación.

2-. También exigen la suspensión inmediata del artículo 21 de la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud que “amenaza la estabilidad laboral de profesionales de la salud pública y va en contravía de la formalización laboral del talento humano del sector”.

Alertaron que está medida impide financiar con recursos del Sistema General de Participación, cargos de planta de personal en las secretarias de Salud Departamentales.

4-. Igualmente, piden al Ministerio de Hacienda la aplicación inmediata de la ley que reforma el FOMPET, con la cual se busca eficacia y eficiencia en la gestión y administración de los recursos con los que se financia el pasivo pensional.

5-. Finalmente, hicieron un llamado al respeto por la Constitución Política en lo que respecta a los nombramientos de los gerentes o jefes seccionales en establecimientos públicos del orden nacional como SENA, ICBF, INVIAS, ICA.