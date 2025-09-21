Rectores de universidades públicas urgen al Congreso aprobación de reforma a la educación superior

Monteria

El presidente del Sistema Universitario Estatal de Colombia (SUE) y rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, en representación de los 34 rectores de universidades públicas del país, hizo un llamado urgente a los senadores de la República para que aprueben este martes 23 de septiembre el proyecto de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

Torres Oviedo indicó que el actual modelo de financiamiento, basado únicamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ha resultado inadecuado para responder al crecimiento y a las apuestas de desarrollo en materia de educación superior.

El presidente del SUE, también presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), señaló que este modelo colapsó “porque se hizo insuficiente, porque no responde al crecimiento de las universidades, porque no es sostenible para que las universidades públicas puedan continuar ampliando cobertura”.

Subrayó que la reforma es fundamental para integrarse a las regiones y fortalecer las políticas de regionalización, especialmente en zonas con bajos indicadores de cobertura.

Torres insistió en que los senadores tienen la oportunidad de mirar hacia la juventud colombiana y los sectores más vulnerables de las regiones periféricas, para brindarles una educación superior fortalecida y de excelencia.

Además, afirmó que un nuevo modelo de financiamiento haría sostenible a la universidad pública y permitiría planificar la ampliación de cobertura, la vinculación de nuevos docentes y el fortalecimiento del bienestar institucional. “De ahí el llamado nuestro como sistema de universidades del Estado, a nombre de más de 650 mil estudiantes”, sostuvo. Los rectores han destacado reiteradamente la urgencia de materializar este proyecto de ley, que cuenta con aval financiero del Ministerio de Hacienda y está en sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

Sin impacto fiscal inmediato

Torres aclaró que el nuevo modelo se proyectará en el tiempo sin generar un impacto fiscal inmediato para el Estado, debido a su carácter progresivo. “Creo que están dadas las condiciones y estaremos este martes acompañando esta iniciativa de reforma”, puntualizó el rector, enviando un mensaje especial a los senadores de Córdoba y a todos los congresistas para que apoyen esta iniciativa crucial para el futuro de la educación superior pública en Colombia.