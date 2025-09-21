Menor resultó herida a bala en Baranoa, Atlántico: Policía investiga si se trató de un accidente
Según testigos, un arma de fuego que estaba siendo manipulada se habría accionado de manera accidental.
Un nuevo hecho que involucra a menores de edad con ‘balas perdidas’ se registró en el municipio de Baranoa. Esta vez, una menor resultó herida cuando se accionó un arma de fuego que estaba siendo manipulada por personas ajenas.
Según testigos, las personas estaban manipulando el arma de fuego, pero se accionó de manera accidental. Esta versión está siendo investigada por la Policía del Atlántico.
La menor que resultó herida en el barrio Santa Helena permanece en la Clínica Reina Catalina a donde fue trasladada, incluso con apoyo de la Policía.
Policía investiga
Mientras tanto, la Policía del Atlántico adelanta la investigación de este hecho que se registra luego que otra menor, de once años, perdiera la vida tras haber sido impactada por una ‘bala perdida’ cuando hombres a bordo de una moto dispararon contra otras dos personas.