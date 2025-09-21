Barranquilla

Menor resultó herida a bala en Baranoa, Atlántico: Policía investiga si se trató de un accidente

Según testigos, un arma de fuego que estaba siendo manipulada se habría accionado de manera accidental.

Hospital Reina Catalina, en Baranoa. Foto: Página del Hospital.

Hospital Reina Catalina, en Baranoa. Foto: Página del Hospital.

Un nuevo hecho que involucra a menores de edad con ‘balas perdidas’ se registró en el municipio de Baranoa. Esta vez, una menor resultó herida cuando se accionó un arma de fuego que estaba siendo manipulada por personas ajenas.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según testigos, las personas estaban manipulando el arma de fuego, pero se accionó de manera accidental. Esta versión está siendo investigada por la Policía del Atlántico.

La menor que resultó herida en el barrio Santa Helena permanece en la Clínica Reina Catalina a donde fue trasladada, incluso con apoyo de la Policía.

Lea también:

Policía investiga

Mientras tanto, la Policía del Atlántico adelanta la investigación de este hecho que se registra luego que otra menor, de once años, perdiera la vida tras haber sido impactada por una ‘bala perdida’ cuando hombres a bordo de una moto dispararon contra otras dos personas.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad