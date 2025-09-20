Ofrecen $20 millones de recompensa por asesinos de niña de 11 años en Baranoa

Las autoridades en el municipio de Baranoa confirmaron que asciende a $20 millones el monto por información que permita la captura de los responsables del crimen de la menor que perdió la vida tras una ‘bala perdida’.

El crimen de la menor se presentó en la noche de este jueves en el barrio Primavera cuando dos hombres a bordo de una moto dispararon contra otros dos que se movilizaban en otra motocicleta. Una de las balas impactó a la menor que se encontraba al interior de su vivienda.

El ataque sicarial iba dirigido contra Jaider Gómez Morales y José Carlos de la Hoz Rodríguez, ambos permanecen en un centro asistencial tras resultar heridos.

Rechazo por el crimen de la menor en Baranoa

Diferentes expresiones de rechazo se han expresado desde diferentes organizaciones sociales y autoridades del departamento por este crimen.

La Policía Nacional dio a conocer que se adelantan todas las tareas correspondientes para dar con la captura de los responsables.