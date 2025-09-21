Estos son los sectores sin luz en Barranquilla HOY 21 de septiembre

Por trabajos eléctricos al interior de la subestación Río Magdalena, la empresa Air-e dio a conocer que este domingo, 21 de septiembre estará sin servicio de energía diferentes sectores de Barranquilla.

¿Cuáles son los sectores sin luz este domingo?

Durante los trabajos estarán sin servicio de energía los clientes alimentados por los circuitos Pasadena y Magdalena 4, entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Para facilitar el desarrollo de los trabajos se suspenderá el suministro eléctrico en los barrios Pasadena, Simón Bolívar (calles 17E y 18, entre las carreras 7 y 7B), Soledad (Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca), El Triunfo Centenario, La Cruz de Mayo, Hipódromo en las calles 19 a la 23A con las carreras 26 a la 33A, El Porvenir en el sector de las calles 15 a la 18, entre las carreras 17 y 30.

Igualmente, en las calles 1A a la 3, entre las carreras 5 a la 9, corregimiento de Palermo, sectores en la vía Palermo – Ciénaga, carretera Río (Bocas de Ceniza) – Palermo.

Mientras tanto, se ejecutarán adecuaciones menores en el circuito Mercedes de la siguiente manera: carrera 47 con la calle 70, en el barrio Suri Salcedo, entre las 8:00 de la mañana y 9:00 de la mañana; carrera 43 con la calle 70, en el barrio Las Delicias, entre las 9:05 de la mañana y las 10:00 de la mañana; calle 71 con la carrera 39, en el barrio Las Delicias, entre las 10:05 de la mañana y 11:00 de la mañana; calle 76 con la carrera 32, en el barrio Olaya, entre las 11:05 de la mañana y las 12:00 del mediodía; calle 76 con la carrera 32, en el barrio Olaya, entre la 1:00 de la tarde a 2:00 de la tarde; calle 76 con la carrera 32, en el barrio Olaya, entre las 2:05 y las 3:00 de la tarde; carrera 43 con la calle 70, en el barrio Las Delicias, entre las 3:05 de la tarde y 4:00 de la tarde; calle 72 con la carrera 45, frente al Estadio Romelio Martínez, entre las 4:05 de la tarde y las 5:00 de la tarde.

Por otro lado, se presentarán breves interrupciones en los circuitos América Norte y Puerta de Oro 5, en el horario de 5:30 de la mañana a 6:00 de la mañana y de 2:00 de la tarde a 2:30 de la tarde, en los sectores de La Campiña (calles 84 a la 85, entre las carreras 57 y 64 en Riomar y Alto Prado); carrera 53, entre las calles 82 y 84 en Alto Prado; calles 82 a la 84, entre las carreras 47 y 52, en San Vicente y Alto Prado; calles 80 a la 82, entre las carreras 43 a la 47 en Granadillo y América; calles 93 a la 96, entre las carreras 43 a la 46 en Tabor; carrera 46 vía a Puerto Colombia, entre el kilómetro 2 y 13.

Finalmente, en los circuitos América Norte y San Salvador, se adelantarán obras entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde con riesgo de interrupción en los sectores de La Campiña (calles 84 a la 85, entre las carreras 57 y 64 en Riomar y Alto Prado); carrera 53, entre las calles 82 y 84 en Alto Prado; calles 82 a la 84, entre las carreras 47 y 52, en San Vicente y Alto Prado; calles 80 a la 82, entre las carreras 43 a la 47 en Granadillo y América; calles 93 a la 96, entre las carreras 43 a la 46 en Tabor, San Salvador, El Castillo, Vía 40 con calle 85.