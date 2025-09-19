Niña de 12 años muere por bala perdida en el Atlántico

La noche del jueves 18 de septiembre la inseguridad volvió a golpear a al municipio de Baranoa. Un ataque sicarial ocurrido en el barrio La Primavera, en inmediaciones de la calle 22 con carrera 22, dejó un saldo de dos personas heridas y una menor de 12 años fallecida.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con versiones preliminares, el atentado estaba dirigido contra dos hombres que fueron atacados a tiros.

Menor fue alcanzada por una bala

En medio de la ráfaga de disparos, una bala alcanzó a la menor, quien se encontraba dentro de su vivienda en el sector conocido como La Costeña.

La niña fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y posteriormente remitida a un hospital de mayor complejidad en Baranoa. Allí los médicos lograron reanimarla luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las heridas.

LEA TAMBIÉN: Hacen llamado urgente a la Procuraduría por aumento de violencia contra mujeres en Atlántico

Los dos hombres que eran el objetivo del ataque permanecen bajo atención médica, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y responsables de este hecho violento que tiene en zozobra a la comunidad.

Hasta el momento no se han revelado las identidades de las víctimas.