Cormagdalena confirma estudios tras avanzada socavación en Tajamar Occidental en Bocas de Ceniza

Luego del colapso de una parte de Tajamar Occidental que dio a conocer Caracol Radio, Cormagdalena dio a conocer que, actualmente, se adelanta estudios sobre ordenamiento y encauzamiento del río Magdalena.

“Frente a esta realidad, hemos venido adelantando estudios y diseños de ordenamiento y encauzamiento del río. Actualmente tenemos un avance de los estudios y diseños del Tajamar Occidental en un 90%. Estamos a la espera de los resultados de consultas a entidades competentes para la definición y caracterización de los componentes sociales y ambientales”, dijo Álvaro Redondo, director de Cormagdalena.

Asimismo, sostuvo que con esto se busca garantizar que las intervenciones que se realicen “fortalezcan la infraestructura y brinden mayor seguridad a este sector estratégico para la navegabilidad y el desarrollo del río Magdalena”.

Socavación en Tajamar Occidental

El pasado jueves, Caracol Radio dio a conocer que hubo un colapso de una parte de Tajamar Occidental en Bocas de Ceniza. Exactamente, según los habitantes de la zona, se dio a la altura del kilómetro 6.

“En el kilómetro 6, más un poco más adelante, a escasos 200 o 300 metros de la segunda playa de Puerto Mocho, comenzó a erosionarse el tajamar va muy avanzado y eso representa un grave peligro no solamente para los barrios que dependemos de conectamos con la tierra de mallorquín como es la flora y la playa sino para la ciudad de barranquilla”, dijo Omar Angulo, habitante y líder de la zona.