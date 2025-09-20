Cormagdalena confirma estudios tras avanzada socavación en Tajamar Occidental en Bocas de Ceniza
La entidad indicó que se presenta un “deterioro progresivo” en la infraestructura.
Luego del colapso de una parte de Tajamar Occidental que dio a conocer Caracol Radio, Cormagdalena dio a conocer que, actualmente, se adelanta estudios sobre ordenamiento y encauzamiento del río Magdalena.
“Frente a esta realidad, hemos venido adelantando estudios y diseños de ordenamiento y encauzamiento del río. Actualmente tenemos un avance de los estudios y diseños del Tajamar Occidental en un 90%. Estamos a la espera de los resultados de consultas a entidades competentes para la definición y caracterización de los componentes sociales y ambientales”, dijo Álvaro Redondo, director de Cormagdalena.
Asimismo, sostuvo que con esto se busca garantizar que las intervenciones que se realicen “fortalezcan la infraestructura y brinden mayor seguridad a este sector estratégico para la navegabilidad y el desarrollo del río Magdalena”.
Socavación en Tajamar Occidental
El pasado jueves, Caracol Radio dio a conocer que hubo un colapso de una parte de Tajamar Occidental en Bocas de Ceniza. Exactamente, según los habitantes de la zona, se dio a la altura del kilómetro 6.
“En el kilómetro 6, más un poco más adelante, a escasos 200 o 300 metros de la segunda playa de Puerto Mocho, comenzó a erosionarse el tajamar va muy avanzado y eso representa un grave peligro no solamente para los barrios que dependemos de conectamos con la tierra de mallorquín como es la flora y la playa sino para la ciudad de barranquilla”, dijo Omar Angulo, habitante y líder de la zona.