El orden público y las emergencias por lluvias tienen sin medicamentos al hospital de Quibdó

Chocó

El pasado miércoles se reportó la incineración de dos camiones en la vía Risaralda-Quibdó y, desde hace siete días, la vía Quibdó-Medellín está cerrada por un derrumbe que impide la movilidad. Estas dos situaciones tienen al hospital de Quibdó sin medicamentos ni otros insumos para su funcionamiento y atención oportuna de la población.

Natalia Mazo Rivera, gerente del hospital departamental San Francisco de Asís de Quibdó, está bastante afectada. Recordó que un cargamento de insumos y medicamentos fue quemado en el ataque a los camiones.

“Sumado a esto, la vía Quibdó el Carmen de Atrato ha estado cerrada por más de seis días, lo que ha impedido que nuevos medicamentos, que nuevos insumos lleguen a nuestro hospital para garantizar la atención a todas las personas. Frente a esta situación, de la mano con la gobernadora del Chocó, hemos establecido un puente humanitario para atraer estos insumos y estos medicamentos vía aérea. Sin embargo, hoy en día seguimos presentando un gran desabastecimiento en el hospital, lo que ha dificultado bastante la atención para nuestros usuarios”.

Agregó que siguen trabajando para que la población tenga una atención digna en la salud; sin embargo, le solicitan al gobierno nacional apoyo para superar esta emergencia que atraviesan por falta de insumos médicos y medicamentos.

Tránsito aéreo

Ante la dificultad de tránsito desde Risaralda y desde Medellín hacia Quibdó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó que, por medio de la Aerocivil, se logró una autorización a las aerolíneas de carga y pasajeros hacia y desde Chocó, regulares y no regulares, para que realicen vuelos adicionales, chárter hacia o desde el aeropuerto Camaño de Quibdó para poder facilitar la conectividad aérea. Hasta que se logre recuperar la movilidad vía terrestre.

La Aerocivil indica que aquellas empresas que desean hacer estos recorridos deben presentar la solicitud a las entidades correspondientes para su autorización.