Hospital de Quibdó opera al 280% de ocupación y declara emergencia hospitalaria

Quibdó, Chocó

El Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, anunció la declaratoria de emergencia hospitalaria ante la crítica situación que atraviesa por la alta ocupación de urgencias y el desabastecimiento de medicamentos e insumos, en medio de la crisis del sistema de salud colombiano.

De acuerdo con la institución, el servicio de Urgencias Adultos ha sobrepasado en un 280% su capacidad operativa y de expansión, debido al cierre de varias IPS privadas en el departamento, lo que ha convertido al hospital en el único receptor de casos de mediana y alta complejidad en el Chocó.

La situación se agrava por la crisis nacional de desabastecimiento de fármacos y por hechos recientes como la quema de camiones, que redujeron los inventarios del hospital a niveles de alto riesgo. El panorama es aún más preocupante teniendo en cuenta la proximidad de las Fiestas de San Pacho, cuando históricamente aumenta la demanda en los servicios de salud.

Ante este escenario, la declaratoria permitirá articular acciones con otras entidades, reorganizar recursos y sumar esfuerzos para garantizar la atención. Sin embargo, el hospital advirtió que los altos niveles de ocupación implican mayores tiempos de espera y afectan la oportunidad de los servicios.

La institución hizo un llamado a la comunidad chocoana a usar de manera consciente y pertinente las urgencias de alta complejidad, priorizando el contacto con la red básica de salud cuando sea posible. Asimismo, solicitó al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) y a las demás instituciones de salud regular los traslados hacia el hospital según la pertinencia clínica de cada caso.

Finalmente, el hospital San Francisco de Asís agradeció a su personal por la vocación y compromiso que permiten seguir salvando vidas, incluso en medio de las condiciones extraordinarias que afronta el hospital y el país.