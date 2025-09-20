Millonarios recupera un jugador titular y sorprende con un debutante en convocatoria ante Fortaleza

Millonarios recibe a Fortaleza este domingo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 12 de la Liga colombiana. El equipo Embajador se encuentra obligado a ganar para conservar sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Hernán Torres convocó 20 jugadores para dicho compromiso, destacando el regreso de un titular habitual y quien se encontraba ausente por lesión, así como la inclusión de un jugador debutante.

¿Cuáles son las novedades en la convocatoria?

Alex Castro, quien se perdió el partido de Copa Colombia ante Envigado por una contractura en el bíceps femoral de la pierna derecha, reapareció en la convocatoria. El extremo incluso podría ser de la partida como inicialista.

De igual manera, el portero Iván Díaz recibió su primera convocatoria, ocupando el lugar de Iván Mauricio Arboleda, quien no fue citado para este juego, pagando una fecha de sanción pendiente.

¡Mañana todos con la azul puesta! 🤩💙🔥



▶️ Estos son los jugadores convocados por el profesor Hernán Torres para enfrentar a Fortaleza en El Campín.



¡VAMOS MILLONARIOS! 🏟️Ⓜ️🙌 pic.twitter.com/jmApmN60wN — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 20, 2025

Díaz es un portero nacido en Bucaramanga el 5 de marzo del 2007. Con 18 años, esta es su primera convocatoria al equipo profesional. Se encuentra en el cuadro bogotano desde el año 2022.

Pese a la cartulina roja que recibió en Valledupar, Torres volvió a convocar al defensa Sergio Mosquera, habilitado para competir debido a la presencia de Carlos Sarabia y Neiser Villarreal en la Selección Colombia Sub-20.

¿Cómo están ambos equipos en la Liga?

Millonarios figura en la casilla 15 de la tabla de posiciones con apenas 11 puntos, a cinco del octavo puesto; por su parte, Fortaleza casi que lo duplica, sumando 21 unidades y ubicándose en la tercera posición del campeonato.