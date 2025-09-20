Millonarios, en crisis, recibe el invicto de Fortaleza en Liga Colombiana: fecha, hora y cómo seguir

Millonarios atraviesa un complicado presente en el fútbol colombiano tras quedar eliminado en octavos de final de Copa ante Envigado, y en Liga marcha decimocuarto con 11 puntos en 11 partidos disputados. En el desarrollo de la fecha 12, los dirigidos por el técnico Hernán Torres reciben a Fortaleza en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Rival con el que no pierde desde marzo de 2016.

El historial reciente entre ambas escuadras refleja 5 triunfos azules con 12 goles a favor, ante 4 anotaciones de Fortaleza. Sin embargo, el presente de Millonarios y Fortaleza en la tabla de posiciones representa una realidad totalmente adversa.

Tabla de posiciones

Fortaleza comparte la cima del campeonato con el mismo puntaje de Junior y Bucaramanga, aunque con menos goles, pese a ser el único equipo que continúa sin perder tras 11 duelos en el semestre en curso. El único que perdió fue el encuentro de vuelta por los octavos de Copa ante Independiente Medellín (2-1).

Desde la llegada del profesor Hernán Torres al banquillo embajador por segunda vez, luego de salir campeón en 2012, Millonarios sumó 2 derrotas, 2 victorias y 2 empates para un porcentaje de efectividad de 44,4% en el rendimiento.

Fecha, hora y dónde seguir en vivo

El compromiso tendrá lugar en el Estadio El Campín, de Bogotá, el domingo 21 de septiembre desde las 2:00 pm, bajo la orden del juez central Jon Ospina, de Quindío.

La transmisión en directo podrá seguirla a través del canal oficial de YouTube, de Caracol Radio, en El Fenómeno del Fútbol. También lo podrá sintonizar en la frecuencia radial 100.9. El cubrimiento en vivo sobre el minuto a minuto estará disponible en la plataforma digital de caracol.com.co.