🔴 Millonarios vs. Envigado en vuelta de octavos por Copa Colombia: siga AQUÍ el minuto a minuto

<b>Millonarios y Envigado</b> se enfrentan por un cupo a los cuartos de final de la Copa Colombia, tras el<b> 1-0</b> a favor del equipo naranja, conseguido en el Poliedportivo Sur, en el partido de ida.Los dirigidos por el técnico<b> Hernán Torres</b> tendrán el apoyo de su afición en el Estadio Metropolitano de Techo. El vencedor de esta llave jugará frente a Deportivo Pereira.<a href="https://caracol.com.co/2025/09/11/grave-acusacion-desde-el-pasto-contra-bismarks-santiago-tras-no-sancionar-penalti-ante-millonarios/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/11/grave-acusacion-desde-el-pasto-contra-bismarks-santiago-tras-no-sancionar-penalti-ante-millonarios/"><i><b>Grave acusación desde el Pasto contra Bismarks Santiago, tras no sancionar penalti ante Millonarios</b></i></a><b>Danovis Banguero y Alex Castro</b> no entraron entre los convocados de Millonarios para enfrentar a La Cantera de Héroes. <a href="https://caracol.com.co/2025/09/13/en-vivo-alianza-vs-millonarios-por-fecha-11-de-liga-colombiana-siga-aca-la-transmision/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/13/en-vivo-alianza-vs-millonarios-por-fecha-11-de-liga-colombiana-siga-aca-la-transmision/"><i><b>Millonarios cae goleado en su visita a Alianza: repase acá las anotaciones y mejores momentos</b></i></a>