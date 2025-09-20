Feria de vivienda para mujeres 2025: ¿no sabe qué hacer si ya se inscribió? Aquí le contamos

La alcaldía de Bogotá, junto al programa Bogotá, mi Casa, le hizo una invitación a las mujeres el pasado 17 de septiembre para participar e inscribirse en la Feria de vivienda para mujeres 2025. Este espacio fue creado con el objetivo de que las participantes de esta feria, accedieran a una vivienda digna, más específicamente, viviendas VIP o VIS disponibles en el programa de Oferta Preferente, que cuentan con proyectos en los siguientes sectores de Bogotá:

Bosa

Fontibón

Kennedy

San Cristóbal

Santa Fe

Suba

Rafael Uribe Uribe

Usme

Las inscripciones a este programa que abrió la alcaldía de Bogotá, tenía vigencia hasta el día de ayer, 18 de septiembre, pues estas abrieron el 28 de agosto del 2025. Por otro lado, esta feria se llevará a cabo el 28 de septiembre en el Centro Integral de Vivienda de Compensar de la 68, dónde se ofrecerán más de 4.200 unidades para vivir.

Le puede interesar: Semana de la Vivienda Usada: El FNA ofrece opciones de vivienda con beneficios especiales

¿Qué hacer si ya estoy inscrita en la Feria de vivienda para mujeres 2025?

Por otro lado, para las mujeres que hayan inscrito, recibirán acompañamiento por parte de constructoras, entidades financieras y también, por parte de la caja de compensación, Compensar. Además de esto, contarán con la asesoría de profesionales que trabajan en la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), para orientar y brindar información sobre el proceso de postulación a estos subsidios.

La participación de la SDHT es importante en esto espacios, ya que es la encargada de formular políticas para el acceso a una vivienda, promoviendo el mejoramiento de barrios, la formalización de predios, la mejora de casas y el acceso a servicios públicos.

Un dato a tener en cuenta, es que para poder participar en la feria, debe de cumplir con una serie de requisitos, además, es importan que al llegar al sitio, pregunten por la feria para ingresar al lugar.

El 28 de septiembre se llevará a cabo nuestra #FeriaDeVivienda para mujeres y recuerda que para poder participar, debes inscribirte en: https://t.co/lNY1xniNcD.



✍️¡Aún estás a tiempo! Este es un espacio para orientar y acompañar procesos de acceso a vivienda digna en Bogotá. pic.twitter.com/yKhqJjJZbB — Secretaría del Hábitat (@habitatbogota) September 17, 2025

Lea también: Feria de vivienda en Bogotá: créditos mensuales desde 321 mil pesos y financiación de hasta el 90%

Requisitos para la Feria de vivienda

Las mujeres que se inscribieron a esta oportunidad ofrecida por la Alcaldía de Bogotá en conjunto a otros programas como Bogotá, Mi casa, deben de tener en cuenta que para acceder a esta feria, se establecieron unos requisitos:

Ser mujer, mayor de edad y cabeza de hogar (también son bienvenidas mujeres solteras que quieran adquirir su primera vivienda).

Contar con ingresos familiares inferiores a cuatro salarios mínimos por mes ($5.694.000).

No tener vivienda propia.

No haber recibido un subsidio para compra de vivienda o haber sido sancionada en un proceso de asignación de este tipo de subsidios.

Un recordatorio que hace la alcaldía, es que ninguna persona u organización puede solicitar dinero, pues esta clase de iniciativas son completamente gratis, además, no deben de haber intermediarios externos al programa para llevar el proceso. Asimismo, no existe ninguna posibilidad de que se venda o aparte cupos en la feria si no se inscribió a tiempo.

Otras noticias: Bogotá lanza su primera feria de mejoramiento de vivienda con 600 familias en Ciudad Bolívar