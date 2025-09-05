Bogotá lanza su primera feria de mejoramiento de vivienda con 600 familias en Ciudad Bolívar

Subsidios de vivienda con el programa 'Mi Casa en Bogotá'. Getty Images / Farknot_Architect

La feria se llevará a cabo en el polideportivo Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar. A diferencia de anteriores jornadas enfocadas en subsidios para vivienda nueva, esta vez el Distrito centrará sus esfuerzos en mejorar las condiciones de habitabilidad de hogares vulnerables.

Según la Secretaría del Hábitat, el subsidio cubrirá obras como:

Reparación de techos y pisos.

Mejoras en baños y cocinas.

Renovación de redes sanitarias.

Otros arreglos que garanticen condiciones básicas de vivienda.

Los apoyos podrán alcanzar hasta 15 salarios mínimos, siempre que las intervenciones no superen ese valor.

Los beneficiarios elegirán al oferente

Un aspecto novedoso es que serán las propias familias quienes seleccionen al oferente que realizará el diagnóstico de su vivienda. Una vez aprobadas las intervenciones por la interventoría, la Secretaría desembolsará el subsidio directamente al ejecutor de las obras.

La secretaria distrital del Hábitat, Vanessa Velasco, aseguró que “la SDHT marca un hito en la región con la creación de la primera Feria de Mejoramiento de Vivienda” y destacó que este modelo “brinda rapidez, agilidad y dinamismo en los contratos entre las familias y los oferentes”.

La meta del Distrito

El programa Mejora Tu Casa, enmarcado en el plan de vivienda Mi Casa en Bogotá, busca concretar 12 mil mejoramientos durante el actual cuatrienio de la administración de Carlos Fernando Galán.

Cada intervención contará con un sello verde, que implicará:

Uso de materiales locales certificados.

Aparatos y griferías ahorradoras de agua.

Sistemas de reúso de agua lluvia.

Aprovechamiento de iluminación y ventilación natural.

Con esta iniciativa, el Distrito espera impactar la calidad de vida de miles de familias que hoy enfrentan carencias habitacionales.