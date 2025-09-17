Semana de la Vivienda Usada: El FNA ofrece opciones de vivienda con beneficios especiales

Logo del Fondo Nacional del Ahorro e imagen de referencia de vivienda nueva. Fotos: FNA / Getty Images

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) continúa fortaleciendo la confianza de los colombianos con soluciones de vivienda además de consolidar su papel como la entidad financiera más social del país.

Durante la más reciente feria de vivienda del Fondo Nacional en Bogotá, el FNA superó todas las expectativas con una participación de más de 12.000 asistentes, la preaprobación de 3.400 solicitudes de crédito y un movimiento económico superior a los 317 mil millones de pesos, reflejando la confianza de los colombianos en la entidad.

Al mismo tiempo, ha habido un crecimiento sostenido del Crédito Constructor, que impulsa la generación de vivienda en el país:

76 créditos aprobados por más de 950 mil millones de pesos.

11.808 unidades de vivienda financiadas, de las cuales 7.907 son de Interés Social (VIS) y 3.901 de Interés Prioritario (VIP).

Presencia en 19 departamentos y 47 municipios, con desembolsos por más de 193 mil millones de pesos destinados a 35 proyectos financiados.

Lea también: “Financiamos el 90% del valor del inmueble a jóvenes entre 18 y 28 años”: Laura Roa, presidenta FNA

Semana de la vivienda usada

El FNA anunció además aprovechó para hacer el lanzamiento de la Semana de la Vivienda Usada, una oportunidad única para que las familias colombianas encuentren opciones reales de vivienda con beneficios especiales. La estrategia busca promover el crédito conjunto, un producto innovador que permite a parejas, familiares o amigos unir sus ingresos para mejorar su capacidad de financiación y construir patrimonio compartido.

¿Cuándo es?

Semana de la Vivienda Usada se realiza del 15 al 20 de septiembre

Las jornadas de atención se llevarán a cabo en más de 20 ciudades del país, con horarios extendidos de lunes a sábado y asesorías personalizadas de expertos. Los ciudadanos interesados podrán conocer las ventajas de adquirir vivienda usada, como tiempos de ocupación más rápidos y ubicación en barrios consolidados con acceso a servicios y transporte.

Cómo acceder a la Semana de la Vivienda Usada:

La Semana de la Vivienda Usada del FNA estará disponible en más de 20 ciudades del país, con puntos de atención ubicados estratégicamente para facilitar el acceso de los interesados:

Acacías: Calle 14 No. 21-71/73 – Al frente de la antigua escuela normal. (Atención: lunes, martes, miércoles y viernes de 8:00 a 1.00 p.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. y sábado 8:00 a.m. a 3:00 p.m.)

Apartadó: Calle 95 No. 99-11 – Diagonal a la oficina EPM.

Armenia: Calle 21 #16 - 30 – Frente al Banco Popular, diagonal al Banco de la República, junto a Torre Colseguros.

Barranquilla: Calle 93 # 47–131 – Cerca al SAO de la 93.

Bogotá – Ángel: Calle 19 # 6-68 – Cerca al Edificio Bacatá.

Bogotá – CNA: Calle 12 # 65–11 – Frente a Plaza Central, Zona Industrial.

Bogotá – Soacha: Cra. 7 # 30B-139 – C.C. Gran Plaza Soacha, Local 2-218-A.

Bogotá – Suba: Transversal 60 #128A-68 – Cerca al concesionario.

Bucaramanga: Cra. 36 #51-48 – Barrio Cabecera, junto a Notaría Novena.

Cali – Américas: Av. de las Américas No. 22N-47 – Cerca a la Torre de Cali.

Cali – Guadalupe: Cra. 56 No. 5-80 Av. Guadalupe – Cerca a la Plaza de Toros y McDonald’s.

Cartagena: Calle Arsenal No. 8B-121 – Cerca al Centro de Convenciones.

Cúcuta: Calle 12A #2E-48 – Barrio Quinta Vélez, cerca al C.C. Ventura.

Florencia: Cra. 13 No. 11-72 – Barrio San Francisco, diagonal a Bomberos.

Ibagué: Calle 64 #7-24 – Cerca al C.C. Multicentro.

Manizales: Calle 20 No. 22-27, Local 2 – Edificio Cumanday.

Medellín: Cra. 55 No. 42-90, Locales 203-204 – Plaza La Libertad.

Pasto: Calle 20 No. 26-38 – Junto al Comando de Policía Nariño.

Pereira: Calle 19 #6-48, Local 211 – C.C. Alcides Arévalo, a una cuadra de Plaza Bolívar.

Popayán: Cra. 7 No. 1N-27 – Frente al Edificio Negret.

Rionegro: Calle 49 No. 50-59 – C.C. Ganadero, Locales 108-110.

San José del Guaviare: Torre Comercial Santa Cruz, Locales 204 y 205.

Santa Marta: Calle 22 #7-66 – Cerca a Olímpica y Porvenir.

Tunja: Cra. 11 #21-87 – A cuatro cuadras del centro histórico.

Villavicencio: Cra. 38 #20-66 – Diagonal a la Cámara de Comercio.

Yopal: Calle 8 #18-49 – A una cuadra de la Gobernación.

Le puede interesar: Subsidios de vivienda en Colombia: 5 programas vigentes en 2025 y cómo acceder a ellos

“En el Fondo Nacional del Ahorro sabemos que cada familia tiene un sueño; nuestro propósito es ayudarles a convertirlo en hogar. Con la Semana de la Vivienda Usada queremos demostrar que pasar de sueño a dueño sí es posible con asesoría cercana y condiciones justas, pensadas para los colombianos”, dijo; Laura Roa Zeidán, presidenta del FNA.

Con esta estrategia, el FNA reafirma su compromiso de seguir acompañando a los ciudadanos en la construcción de un futuro con más oportunidades, inclusión financiera y acceso a vivienda digna.