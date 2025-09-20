Medellín

En Chocó, un indígena manipuló una mina antipersonal y perdió sus dos manos

El comunero sufrió el accidente en zona rural de Quibdó y tuvo que ser trasladado vía aérea a Medellín.

Indígena herido con mina antipersonal evacuado a Medellín - foto FAC

Chocó

La Fuerza Aeroespacial Colombiana través del Comando Aéreo de Combate No. 5, CACOM 5, desplegó un helicóptero UH-60 “Ángelhacia el departamento del Chocó para trasladar hacia Antioquia a un joven indígena identificado como Willinton Sanappi Pipicaque tiene graves heridas en su cuerpo por la manipulación de una mina antipersonal.

Según la institución castrense, se trata de un indígena de 26 años quien, en zona rural del municipio de Quibdó, sector Chachajo, sufrió el accidente con el artefacto explosivo improvisado instalado por grupos ilegales que delinquen en la zona y generan este tipo de riesgos para los civiles en las comunidades rurales. El comunero perdió sus dos manos.

“Y procedemos a realizar la evacuación aeromédica humanitaria de esta persona, quien resulta afectado por la explosión de una mina antipersonal, la cual le genera afectaciones en las manos y en el rostro. Pese a las condiciones meteorológicas, se logra salir desde Rionegro, Antioquia, y se procede hacia el punto donde finalmente es evacuado y transportado hacia la ciudad de Medellín”, relató el Mayor Juan José Valbuena, piloto FAC.

Durante el vuelo, el personal médico atendió al paciente y fue entregado al personal de una clínica estable para las cirugías que requiere ante la gravedad de las lesiones.

