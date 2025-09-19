Alias Lampara ya fue judicializado por homicidio agravado de su hijastro de 4 años en Medellín

La Fiscalía ha priorizado los delitos como el homicidio y todo tipo de agresiones contra niñas, niños y adolescentes. Foto: Getty Images( Thot )

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a un hombre de 28 años, señalado de ser el responsable de la muerte de su hijastro de 4 años en hechos ocurridos en el barrio Castilla, noroccidente de Medellín, el pasado 13 de septiembre.

Inicialmente, el procesado había sido judicializado por los delitos de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar, debido a que el menor permanecía en una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, tras el fallecimiento del Nairkel, el 16 de septiembre, la Fiscalía modificó la calificación jurídica y le imputó homicidio agravado consumado.

De acuerdo con la investigación, el ataque se habría producido luego de que el hombre se disgustara porque el niño no estaba dormido. En medio de la agresión, el padrastro golpeó al menor con las manos y un machete, causándole graves lesiones en la cabeza y el tórax. La madre de la víctima intentó intervenir, pero también fue atacada y amenazada con el arma cortopunzante.

El niño fue trasladado a un centro hospitalario, donde permaneció tres días en cuidados intensivos antes de fallecer por la gravedad de las heridas. Testimonios y elementos de prueba recogidos por la Policía judicial señalan que tanto la madre como el menor eran víctimas de un ciclo de violencia por parte del hombre.

Durante las audiencias, el procesado no aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).