Hombre resultó herido al pisar una mina antipersonal en zona rural de Peque, Antioquia

Peque, Antioquia

Un grave hecho de violencia se registró en el municipio de Peque, Occidente antioqueño, donde un hombre de 38 años resultó herido tras pisar una mina antipersonal.

Según el reporte oficial entregado por las autoridades, el caso ocurrió en la vereda Candelaria, zona rural del municipio a una hora y media del casco urbano, el pasado sábado 13 de septiembre hacia las 7:00 de la noche.

La víctima fue identificada como David Alexander Higuita David, quien sufrió la amputación de su pierna izquierda luego de la explosión.

De acuerdo con la información entregada por sus familiares, Higuita se encontraba cuidando unos animales a unos 500 metros de su residencia cuando al pisar, se activó el artefacto explosivo. De inmediato fue trasladado al hospital local San Francisco y posteriormente remitido a la ciudad de Medellín debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades investigan la instalación del artefacto y la presencia de los grupos armados ilegales que generan zozobra en el territorio.