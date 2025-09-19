Jurado de EE.UU. declaró culpable a un hombre acusado de abusar de una niña de 15 años en Medellín

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el ciudadano estadounidense Michael J. Inofuentes, con residencia en la capital antioqueña, fue hallado culpable por un jurado de ese país por los delitos de tráfico sexual infantil y conducta sexual ilícita en el extranjero.

El mandatario informó en su cuenta de X que esta persona cometió un delito contra una menor de edad en la capital antioqueña: “Este criminal abusó de una niña de 15 años en Medellín. Creyó que podía venir a nuestro país a dañar a nuestros niños y quedar impune. ¡Se equivocó! Las pruebas fueron contundentes: mensajes en los que negociaba encuentros sexuales con la menor, pagos realizados y citas en hoteles de nuestra ciudad”.

Según Gutiérrez, el extranjero podría afrontar una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua por los delitos de los que le acusan. La sentencia se conocerá en enero de 2026.

“La niñez es sagrada y debe estar protegida siempre. Quien abuse, viole o explote a un menor no merece compasión. Estos depredadores son lo peor de la sociedad y tienen que estar tras las rejas”, agregó el mandatario paisa.