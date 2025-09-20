Medellín

Luego de una persecución, la policía incautó media tonelada de marihuana en Bello

El alijo del alucinógeno tipo cripy era transportado en vehículo particular y fue interceptado en el peaje El Trapiche de Barbosa. Tiene un valor de $200 millones

Media tonelada de marihuana incautada en Bello- foto Policía Metropolitana

Bello- Antioquia

La Policía Metropolitana identificó a un hombre que en un carro particular transportaba 515 kilogramos de marihuana tipo cripy. A esta persona la policía de carreteras le hizo el pare en el peaje El Trapiche del norte del valle de Aburrá, pero este decidió huir con el cargamento valorado en $200 millones.

Ante esta reacción, la policía comenzó la persecución durante varios kilómetros; incluso se reportó un choque múltiple, pero ya en el municipio de Bello ubicó el carro.

“Y en esa persecución que inicia la Policía Nacional, pues este sujeto alcanza a golpear una de nuestras patrullas, pero también colisiona con algunos vehículos y unas motocicletas ya dentro del municipio de Bello. Al llegar las demás patrullas de vigilancia, o prestar su actividad de supervisión aquí en el municipio de Bello, el sujeto, pues, logra emprender la huida; no lo logramos ubicar en ese momento. Pero el vehículo quedó allí, abandonado; allí se encontraron un poco más de noventa y cuatro paquetes exactamente”, relató el general William Castaño, comandante de la policía Metropolitana.

Por ahora no se ha podido ubicar al conductor que transportaba el alucinógeno ni determinar a qué estructura ilegal pertenecía. También se ha podido conocer que el carro iba a llegar a un parqueadero donde iba a ser descargado y luego la marihuana distribuida en plazas de vicio de Medellín.

