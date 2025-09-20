Bloqueos del gremio transportador generan cierres y restricciones en la vía Bogotá – Villavicencio
Coviandina reportó bloqueos en Llano Lindo, Chipaque y otros sectores. Los conductores protestan por los horarios de circulación en la variante del kilómetro 18, habilitada tras la remoción en masa.
Colombia
La vía al Llano vuelve a presentar complicaciones. Desde la mañana de este sábado se registran bloqueos intermitentes en distintos puntos del corredor que conecta a Bogotá con Villavicencio, protagonizados por transportadores de carga que expresan su inconformidad frente a las restricciones de tránsito establecidas en el Plan de Manejo de Tráfico (PMT).
De acuerdo con la concesión Coviandina, los cierres se concentran principalmente en el sector de Llano Lindo, a la altura del kilómetro 85, así como en Chipaque (Cundinamarca) y en otros tramos estratégicos. “Se trata de manifestaciones del gremio transportador en señal de inconformidad por los horarios para la movilidad por la variante del K18+000”, señaló la concesionaria.
Variante en el kilómetro 18 y plan de movilidad
La emergencia por la remoción en masa obligó a habilitar una variante entre los kilómetros 18+300 y 18+600. Sin embargo, debido a que este desvío no tiene las mismas dimensiones de la vía principal, las autoridades definieron horarios diferenciados para garantizar el paso de todos los actores viales.
El plan piloto establece:
- De 6:00 a. m. a 6:00 p. m.: tránsito de motos, automóviles, camionetas, camperos, camiones de dos ejes y transporte público (buses y busetas).
- De 6:00 p. m. a 6:00 a. m.: paso exclusivo para camiones de tres o más ejes, cargas extradimensionadas y maquinaria autopropulsada.
Los puntos de control definidos son:
- Costado Bogotá: El Uval (Usme) y Boquerón 2.
- Costado Villavicencio: Llano Lindo (km 85+600) y vía antigua (km 72+200).
Bloqueos y cierres reportados
Según Coviandina, en las últimas horas se han registrado cierres totales en los siguientes sectores:
- K0+000 El Uval.
- K35+000 El Tablón.
- K50+050.
- K85+000 Llano Lindo.
En Chipaque los bloqueos han sido intermitentes y, de momento, ya se permite el paso, aunque las autoridades recomiendan a los viajeros planear sus rutas con anticipación.
La concesionaria pidió a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales y acatar las instrucciones de las autoridades de tránsito para evitar mayores retrasos.