Bogotá

Bloqueos del gremio transportador generan cierres y restricciones en la vía Bogotá – Villavicencio

Coviandina reportó bloqueos en Llano Lindo, Chipaque y otros sectores. Los conductores protestan por los horarios de circulación en la variante del kilómetro 18, habilitada tras la remoción en masa.

Vía al Llano. Foto: Coviandina

Vía al Llano. Foto: Coviandina

Marcela Santos

Colombia

La vía al Llano vuelve a presentar complicaciones. Desde la mañana de este sábado se registran bloqueos intermitentes en distintos puntos del corredor que conecta a Bogotá con Villavicencio, protagonizados por transportadores de carga que expresan su inconformidad frente a las restricciones de tránsito establecidas en el Plan de Manejo de Tráfico (PMT).

De acuerdo con la concesión Coviandina, los cierres se concentran principalmente en el sector de Llano Lindo, a la altura del kilómetro 85, así como en Chipaque (Cundinamarca) y en otros tramos estratégicos. “Se trata de manifestaciones del gremio transportador en señal de inconformidad por los horarios para la movilidad por la variante del K18+000”, señaló la concesionaria.

Variante en el kilómetro 18 y plan de movilidad

La emergencia por la remoción en masa obligó a habilitar una variante entre los kilómetros 18+300 y 18+600. Sin embargo, debido a que este desvío no tiene las mismas dimensiones de la vía principal, las autoridades definieron horarios diferenciados para garantizar el paso de todos los actores viales.

El plan piloto establece:

  • De 6:00 a. m. a 6:00 p. m.: tránsito de motos, automóviles, camionetas, camperos, camiones de dos ejes y transporte público (buses y busetas).
  • De 6:00 p. m. a 6:00 a. m.: paso exclusivo para camiones de tres o más ejes, cargas extradimensionadas y maquinaria autopropulsada.

Los puntos de control definidos son:

  • Costado Bogotá: El Uval (Usme) y Boquerón 2.
  • Costado Villavicencio: Llano Lindo (km 85+600) y vía antigua (km 72+200).

Bloqueos y cierres reportados

Según Coviandina, en las últimas horas se han registrado cierres totales en los siguientes sectores:

  • K0+000 El Uval.
  • K35+000 El Tablón.
  • K50+050.
  • K85+000 Llano Lindo.

En Chipaque los bloqueos han sido intermitentes y, de momento, ya se permite el paso, aunque las autoridades recomiendan a los viajeros planear sus rutas con anticipación.

La concesionaria pidió a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales y acatar las instrucciones de las autoridades de tránsito para evitar mayores retrasos.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad