Bloqueos del gremio transportador generan cierres y restricciones en la vía Bogotá – Villavicencio

Colombia

La vía al Llano vuelve a presentar complicaciones. Desde la mañana de este sábado se registran bloqueos intermitentes en distintos puntos del corredor que conecta a Bogotá con Villavicencio, protagonizados por transportadores de carga que expresan su inconformidad frente a las restricciones de tránsito establecidas en el Plan de Manejo de Tráfico (PMT).

De acuerdo con la concesión Coviandina, los cierres se concentran principalmente en el sector de Llano Lindo, a la altura del kilómetro 85, así como en Chipaque (Cundinamarca) y en otros tramos estratégicos. “Se trata de manifestaciones del gremio transportador en señal de inconformidad por los horarios para la movilidad por la variante del K18+000”, señaló la concesionaria.

Variante en el kilómetro 18 y plan de movilidad

La emergencia por la remoción en masa obligó a habilitar una variante entre los kilómetros 18+300 y 18+600. Sin embargo, debido a que este desvío no tiene las mismas dimensiones de la vía principal, las autoridades definieron horarios diferenciados para garantizar el paso de todos los actores viales.

El plan piloto establece:

De 6:00 a. m. a 6:00 p. m.: tránsito de motos, automóviles, camionetas, camperos, camiones de dos ejes y transporte público (buses y busetas).

tránsito de motos, automóviles, camionetas, camperos, camiones de dos ejes y transporte público (buses y busetas). De 6:00 p. m. a 6:00 a. m.: paso exclusivo para camiones de tres o más ejes, cargas extradimensionadas y maquinaria autopropulsada.

Los puntos de control definidos son:

Costado Bogotá: El Uval (Usme) y Boquerón 2.

El Uval (Usme) y Boquerón 2. Costado Villavicencio: Llano Lindo (km 85+600) y vía antigua (km 72+200).

Bloqueos y cierres reportados

Según Coviandina, en las últimas horas se han registrado cierres totales en los siguientes sectores:

K0+000 El Uval.

K35+000 El Tablón.

K50+050.

K85+000 Llano Lindo.

En Chipaque los bloqueos han sido intermitentes y, de momento, ya se permite el paso, aunque las autoridades recomiendan a los viajeros planear sus rutas con anticipación.

La concesionaria pidió a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales y acatar las instrucciones de las autoridades de tránsito para evitar mayores retrasos.