🔴EN VIVO | Inicia piloto para transporte de carga y vehículos en la vía al Llano: horarios y más

A partir de este sábado, 20 de septiembre, inicia el plan piloto para mejorar la movilidad en la vía Bogotá-Villavicencio, para el transporte público, carga pesada y vehículos particulares. La medida fue anunciada por concesionario Coviandina SAS tras la habilitación de la variante con la antigua Vía al Llano, luego del deslizamiento en el kilómetro 8+300 y el 18+600, en Chipaque, (Cundinamarca), el pasado 7 de septiembre.

Este nuevo paso contempla varias etapas, de las cuales se priorizarán la 1 y 2: público de pasajeros (Fase 1) y automóviles (Fase 2).

Según explicó el concesionario, después de dos días de implementación de la “Fase 0″, que dio paso a vehículos represados en los sectores de Abasticos, El Uval, y Anillo Vial de Villavicencio, se dará paso a la “Fase 1”, donde se permitirá el paso al transporte público de pasajeros y el resto de la carga pesada que salga de ambas capitales.

Tiempo después de la implementación de la “Fase 1”, se permitirá el paso a la totalidad de los vehículos. Todo vehículo que ingrese al corredor tendrá garantizada su circulación, siempre que lo haya hecho dentro del horario establecido.

Además, explicó que el sábado se ajustarán los tiempos para dar mayor prelación subiendo. Se dejará en promedio de 30 a 45 minutos bajando (según el volumen de tráfico en ese sentido), en tanto que subiendo se dejarán entre 2 horas y hasta 2:30 horas conforme la longitud de la fila en ascenso.

Conviene destacar que, las ambulancias tendrán prioridad de paso en ambos sentidos de circulación previa coordinación en sitio con la DITRA y el CCO.

Horarios habilitados para vía al Llano

Desde Coviandina recomendaron llegar como máximo una hora antes del inicio de su franja horaria. A continuación detallamos cómo funcionará el plan piloto en la vía al Llano:

6:00 a. m. – 6:00 p. m. transitan automóviles, camionetas, camperos, camiones de 2 ejes, transporte público (buses y busetas)

transitan automóviles, camionetas, camperos, camiones de 2 ejes, transporte público (buses y busetas) 6:00 p. m. – 6:00 a. m. transitan vehículo categoría 5 (camiones de 3 y 4 ejes), categoría 6 (camión de 5 ejes), categoría 7 (camión de 6 o más ejes).

La medida de paso de vehículos en las franjas horarias tendrá estos puntos de control:

Sentido Villavicencio- Bogotá : K85+600 - Llano Lindo.

: K85+600 - Llano Lindo. Sentido Bogotá-Villavicencio!: PK00+000 y el semáforo de El Uval.

Quienes no lo hagan en el horario correspondiente deberán abstenerse de permanecer en los puntos de control para evitar congestiones.

Mientras esté vigente la medida, se permitirá la circulación de cargas extradimensionadas que cumplan con lo dispuesto en la Resolución 3011 del 3 de agosto de 2025, únicamente en el horario de 6:00 p.m. a 6:00 a. m. Los vehículos no podrán superar una longitud total de 21 metros.

Tenga en cuenta que, los listados de vehículos de la región entregados por las alcaldías no aplicarán durante el horario nocturno. Las autoridades se reunirán la próxima semana para analizar los resultados de las medidas adoptadas.

Vía al Llano: minuto a minuto HOY 20 de septiembre:

7:10 a.m. | Así avanza la implementación del Plan Piloto de movilidad por la variante del K18+000.

7:08 a.m. | De 6:00 a.m. a 6:00 p.m. podrán circular motocicletas, automóviles, buses de servicio público, camperos y camiones de 2 ejes pequeños y grandes.

6:18 a.m. | Señor usuario de las fases 1 y 2 Para permitir la salida rápida de los tractocamiones qué llegaron hasta las 6 am, sugerimos que ingrese a partir de las 8 am.

6:14 a.m. | Para permitir la salida rápida de los tractocamiones que llegaron hasta las 6 a.m., recomendamos iniciar su ingreso al corredor vial, a partir de las 8:00 a.m.

6:02 a.m. | Autoridades adelantan los preparativos y coordinación para el inicio del Plan Piloto de movilidad en variante del k18+000.

4:45 a.m. | Continúa tráfico lento con pasos alternos variante del K18+000 por alto flujo vehicular de carga, reducción de carril k39+600, paso bidireccional por los túneles de la nueva calzada.