Vía Bogotá-Villavicencio, última hora: estas son las fases del plan de contingencia según la ANI

Continúa cerrada la vía entre Bogotá y Villavicencio tras un derrumbe que ocasionó la interrupción del flujo vehicular. Cientos de transportadores se han visto obligados a tomar rutas alternas para llegar a la capital, situación que aumenta su tiempo de recorrido.

Frente a esto, el Ministerio de Transporte y la la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunciaron que a partir del lunes 15 de septiembre se pondrá en marcha un plan de contingencia para habilitar la movilidad en la variante de la vía antigua, entre los kilómetros 18+340 y 18+980, afectada por deslizamientos.

Según lo anuncio la entidad, el plan contempla el paso alternado de vehículos las 24 horas, con control de tráfico y acompañamiento de la Policía de Tránsito y Transporte.

¿Cuáles son las fases del plan de contingencia?

Fase 0: Esta fase consistirá en la liberación de los vehículos represados en los sectores de Abasticos, El Uval, y Anillo Vail de Villavicencio por pasos. además durante esta fase se permitirá la circulación de los vehículos de la región que aparezcan en los listados entregados por las Alcaldías Municipales (movilidad local).

Fase 1: Luego de que finalice la fase 0, la cual según la ANI, podría tardarse entre uno o dos días, permitirán el paso de transporte público con pasajeros y el resto de vehículos de carga pesada que salga desde ambas ciudades.

Fase 2: En esta se incluye la totalidad de los vehículos y estará sometida a la definición de los tiempos de paso en cada sentido de circulación por el sitio de la variante.

Es importante que tenga en cuenta que por esta vía NO se permitirá el paso de vehículos con sobrepeso, ya que estos pueden dañar la superficie del pavimento.

Por esto, desde la ANI afirmaron que se estarán realizando operativos de control especialmente en inmediaciones a la estación de pesaje Alto de la Cruz y sus alrededores.

¿Cuáles son las rutas alternas definidas por el cierre de la vía?

Transversal del Sisga: Esta variante solo permite el paso de vehículos con un peso máximo de hasta 16 toneladas. Transversal del Cusiana: Solo pueden transitar vehículos de máximo 28 toneladas.

Tenga en cuenta que en ambas vías, el paso está habilitado para vehículos livianos y transporte de pasajeros.

Además, las medidas también incluyen el control de los tipos de vehículos livianos de servicio público y privado, el refuerzo de la seguridad con presencia policial y monitoreo constante, así como la regulación de horarios, rutas, empresas y permisos para el tránsito.

¿Cómo funcionará la movilidad local?

La ANI, aseguró que con el fin de permitir la movilidad por la vía Bogotá - Villavicencio estarán habilitados los siguientes pasos:

En los tramos Bogotá – K18+340 y K18+900 – Villavicencio, habrá restricción de carga para vehículos categoría V, VI y VII, es decir, vehículos de carga pesada con más ejes, hasta que no se habilite la variante temporal.

Los vehículos de transporte con pasajeros podrán circular desde Bogotá hasta Chipaque y desde Villavicencio hasta Cáqueza.

y desde Puntos de control para el ingreso al corredor: PK00+000 Inicio de Concesión, PK9+100 Punto de Control Boquerón 2, PK72+100 – Peaje de Pipiral, PK82+300 – CAI Buenavista y PK85+600.

Aquellos vehículos que salgan de Bogotá y tengan destino Villavicencio y viceversa, no podrán circular por este corredor.

