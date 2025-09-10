Vía al llano: Ruta alterna estará cerrada hasta 72 horas por trabajos de adecuación

Cundinamarca

Informaron desde el concesionario Coviandina que, a partir de este miércoles 10 de septiembre y en un lapso de 48 a 72 horas estará cerrada en su totalidad la vía antigua entre el km18 + 340 y el km18 + 980. La variante esta siendo utilizada en el marco de la emergencia por deslizamiento de tierra como vía alterna para los vehículos de carga.

Según la información oficial, en esta vía se van a hacer trabajos de inspección, levantamiento topográfico, colocamiento de capa asfáltica, demarcación y drenaje para permitir así que los vehículos que llevan alimentos, cargas y material entre Bogotá y Villavicencio puedan ser llevado rodeando la zona de emergencia.

Es de recordar que la vía entre Bogotá y Villavicencio está cerrada de forma indefinida, después de que se presentara la caída de material en un tramo después del km 18 y los trabajos, según indicaron las autoridades, puede tardar varios días. La vía de paso de vehículos que no son de carga es a través de la transversal del sisga.