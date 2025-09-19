Paso restringido en la vía al Llano y monitoreo permanente en la vía La Mesa: balance de tránsito

El coronel Germán Gómez, director encargado de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, informó en entrevista con Caracol Radio que la vía al Llano opera este viernes con cierres intermitentes y caravanas escoltadas, tras los deslizamientos y fuertes lluvias en el sector.

Según el oficial, fue necesario un cierre preventivo en el sector de Usme, kilómetro cero, para garantizar la seguridad de los viajeros.

“Estamos haciendo pasos escalonados y caravanas de evacuación de aproximadamente mil vehículos represados. Los cierres se realizan por lapsos de unos 40 minutos en cada sentido”, explicó.

El coronel Gómez pidió a los conductores paciencia y orden: “Eviten adelantar por el tercer carril, porque eso congestiona y retrasa el flujo de la caravana”.

Vía Bogotá - La Mesa

Sobre la vía La Mesa, el coronel confirmó que la noche de este jueves 18 de septiembre se presentaron manifestaciones que bloquearon temporalmente el corredor vial.

Sin embargo, una intervención del UNDMO de la Policía permitió restablecer el tránsito. “En este momento la vía está habilitada y sin contratiempos, pero mantenemos unidades en el lugar para actuar ante cualquier eventualidad”, señaló.

La Dirección de Tránsito y Transporte reitera su llamado a los usuarios para que se informen por los canales oficiales antes de emprender viaje, y recordó que las restricciones en la vía al Llano se mantendrán mientras persista la inestabilidad del terreno causada por las lluvias.