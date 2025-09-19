Un mes de la intervención de la ESE UNA: ¿cómo avanza el proceso?

Fachada de una de las sedes de la ESE Universitaria. / Cortesía Gobernación

Este viernes, 19 de septiembre se cumple la intervención de la ESE Universitaria del Atlántico por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Hay que recordar que esta medida estuvo motivada, según la Supersalud, por presuntas irregularidades en la gestión administrativa, que comprometieron la eficiencia operativa y la sostenibilidad institucional. Además se tuvo 49 hallazgos de carácter asistencial, administrativo y financiero.

¿Cómo van los pagos pendientes?

Lo que indica el personal médico es que, hasta el momento, el proceso de los pagos de los salarios están al día, y se está avanzando de manera positiva.

Napoleón Mugno, presidente de ANTHOC en Barranquilla, sostuvo que de todas formas, es poco tiempo para hacer un análisis de la eficacia de esta medida.

“Lo positivo es que, bueno, se están llevando a cabo los pagos puntuales a los trabajadores de OPS, que eran los que venían siendo maltratados con la cuestión de los pagos. Este mes se le canceló su mes y la propuesta que él tiene es llevar a las OPS al día lo mismo que el personal de nómina, llevarlos de esa misma manera”, manifestó a Caracol Radio.

Cabe aclarar que esta intervención será por un año y que uno de los compromisos del agente interventor Fredys Socarrás Reales, quien fue alcalde de Valledupar hace años, es de presentar un plan de trabajo ante la Superintendencia Nacional de Salud.

“Él tenía 30 días precisamente de la tarea de entender cómo está la ESE UNA y estamos a la expectativa de podernos reunir con él para poder convenir todo el proceso de rescate y recuperación de la ESE UNA, de acuerdo a los criterios que él”, dijo el Gobernador Eduardo Verano.

‘Coletazo’ de la crisis de la ESE UNA

Pero, en varios centros asistenciales y municipios del departamento se está sintiendo ‘coletazos’ de la crisis que se ha vivido con la atención de la ESE Universitaria del Atlántico.

El ‘coletazo’ se sintió de manera directa en los servicios asistenciales en el municipio de Soledad.

Esta semana se conoció que la ocupación en el servicio de urgencias del Hospital Universidad del Norte alcanzó a estar hasta en un 50%. Según la institución, la mayoría de los casos atendidos corresponden a patologías cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, gastrointestinales y traumas, especialmente en adultos mayores y niños.