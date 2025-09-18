Bloqueos se extienden a varios puntos de la Isla de San Andrés: ¿Qué ocurre?

Desde el pasado martes, 16 de septiembre se registran bloqueos en varios puntos de la Isla debido al rechazo de la ciudadanía por presuntas irregularidades que se habrían cometido en un allanamiento en uno de los barrios.

“Hicieron un llamamiento y entraron a la vivienda y comenzaron a destruir las cosas. Dañaron una moto y luego cogieron los animales y los metieron, unos gallos de pelea y los cogieron y los metieron en unos guacales, todos los gallos juntos a matarse juntos”, dijo Amiel Archbold Stevens, uno de los líderes de las protestas.

¿Dónde comenzaron las protestas?

Varios de los bloqueos se realizan a la altura del barrio San Luis, en donde, al parecer, se registró el allanamiento que denuncian los ciudadanos.

Asimismo, ya se han extendido hasta la Avenida Francisco Newball, sector institucional de la Isla en donde reclaman de manera directa a las autoridades de la Gobernación.

Instalan mesa de diálogo

Desde el pasado martes, cuando comenzaron las protestas, la Gobernación de la Isla instaló una mesa de diálogo con la comunidad y las autoridades “con el propósito de propiciar un espacio de conversación pacífico y encontrar soluciones conjuntas”.

Incluso, este jueves la mesa se desarrolló en el barrio San Luis, epicentro de las protestas en la Isla de San Andrés.

“Frente a esta situación, el Gobierno Departamental reitera su disposición permanente al diálogo constructivo y respetuoso, en el marco de las mesas de trabajo que se instalaron desde el primer día de la contingencia y que continúan en desarrollo, con el fin de escuchar a la comunidad, construir consenso y encontrar soluciones conjuntas”, indicó la Gobernación.