Ocupación en Urgencias del Hospital Universidad del Norte alcanza el 150 % de su capacidad

El Hospital Universidad del Norte informó que su servicio de urgencias atraviesa una situación crítica, alcanzando en las últimas semanas hasta un 150 % de ocupación, un complejo panorama que ha generado mayores tiempos de espera e incomodidades para los pacientes y sus familiares.

Según la institución, la mayoría de los casos atendidos corresponden a patologías cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, gastrointestinales y traumas, especialmente en adultos mayores y niños.

Frente a esta situación, el secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera, explicó que el colapso responde a varios factores, entre ellos, la crisis que enfrenta la ESE UNA, entidad que administra el Hospital Juan Domínguez Romero, otro de los centros clave para la atención en el municipio.

“Desde que se dio el cierre de urgencias —un cierre programado— de la Clínica Adela de Char, sumado a la crisis en la que actualmente está inmersa la ESE UNA, debido a malas decisiones tomadas por la administración departamental, se ha generado un colapso en las urgencias de alta complejidad del municipio de Soledad, con énfasis en el Hospital Universidad del Norte”, dijo el funcionario.

En Soledad hay 23 servicios de urgencias

Además, Barrera enfatizó la necesidad de descongestionar este centro médico, recordando que el municipio cuenta con otros servicios de urgencias que pueden atender casos menos complejos.

“Es importante que la gente sepa que en el municipio de Soledad hay 23 servicios de urgencias, y que no todas deben ser manejadas por especialistas o en instituciones de alta complejidad. El análisis que hemos realizado indica que muchas de las urgencias que se presentan allí pueden ser atendidas en otras instituciones del municipio”, agregó.

El secretario hizo un llamado a la ciudadanía para que, ante síntomas leves o patologías que no requieran atención especializada, acudan a otros centros asistenciales disponibles en el municipio.