Supersalud adelanta intervención de la ESE UNA: estas son las razones
Caracol Radio conoció que funcionarios de la Supersalud adelantan esta medida.
Hacia el mediodía de este martes, funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud adelantan la intervención de la ESE Universitaria del Atlántico.
Hay que recordar que, desde hace varias semanas, trabajadores de la ESE UNA habían advertido falta de pago de salarios lo que provocó una serie de protestas.
Según se conoció, problemas financieros y administrativos serían las razones para la intervención de la Supersalud.
Noticia en desarrollo...