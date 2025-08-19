Supersalud adelanta intervención de la ESE UNA: estas son las razones

Fachada de una de las sedes de la ESE Universitaria. / Cortesía Gobernación

Hacia el mediodía de este martes, funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud adelantan la intervención de la ESE Universitaria del Atlántico.

Hay que recordar que, desde hace varias semanas, trabajadores de la ESE UNA habían advertido falta de pago de salarios lo que provocó una serie de protestas.

Según se conoció, problemas financieros y administrativos serían las razones para la intervención de la Supersalud.

