¡Prográmese con los partidazos de las ligas europeas! Siga la actualidad los jugadores colombianos

Finalizó la primera jornada de la fase de la liga de la Champions League y tras ello llega el fin de semana en cada una de las ligas europeas, continuando con las grandes sensaciones en varios partidazos para el espectáculo del fútbol.

En la Premier League, sigue la hegemonía del vigente campeón Liverpool, que ha tenido un arranque irregular de esta temporada en cuanto al nivel de juego, pues le ha costado ganar varios compromisos.

Por su parte, Crystal Palace, de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, aparece en la mitad de la tabla. En contraste, el equipo de Jhon Arias y Yerson Mosquera es el colero del campeonato, ya que ha perdido todos los partidos de esta temporada.

En la Bundesliga, Bayern Múnich, con Luis Díaz es el líder sólido del torneo con nueve unidades en un arranque arrollador en el que ha anotado 18 goles, viene de ganar 3-1 ante Chelsea en la primera fecha de la Liga de Campeones.

Auftakt-Rekordserie hält: FC Bayern bezwingt Chelsea zum CL-Start 👉 https://t.co/VLGgMIhw5l 🔗 pic.twitter.com/ThgCJOhMgX — FC Bayern München (@FCBayern) September 17, 2025

En la Liga Española, Real Madrid lidera el campeonato con 12 unidades de la mano de sus grandes figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y su capitán Dani Carvajal, vienen de ganar ante 2-1 a Marsella en la Champions. A su vez, Barcelona está a solo dos unidades del líder, le ganó a 2-1 a Newcastle en Inglaterra y en el ataque se destaca la presencia de Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Seis jugadores nacionales compiten en España. Juan Camilo ‘el cucho’ Hernández y Nelson Deossa con Real Betis que está en la mitad de la tabla. Johan Mojica y Daniel Luna hacen parte de Mallorca. Al igual que Yaser Asprilla y Jhon Solís con Girona, que es colero del campeonato.

Por su parte, en la Serie A de Italia hay ocho colombianos en representación del País. Para esta temporada se destaca la presencia de Juan Guillermo Cuadrado, quien firmó con Pisa. Yerry Mina viene jugando en la defensa de Cagliari, por su parte Jhon Lucumí hace lo propio con Bologna.

Duván Zapata espera volver al ritmo de juego tras una larga para por lesión con Torino, al igual que Juan David Cabal, que también vuelve de una con Juventus. El líder en Italia es Napoli con 9 unidades, seguido de Juventus que tiene los mismos puntos.

Programación ligas europeas:

Sábado 20 de septiembre

Premier League

Liverpool vs. Everton / 6:30 a.m (hora de Colombia)

Wolves vs. Leeds / 9:00 a.m ( Jhon Arias y Yerson Mosquera )

( ) Brighton vs. Tottenham / 9:00 a.m

West Ham vs. Crystal Palacae / 9: a.m (Daniel Muñoz y Jefferson Lerma

Bundesliga

Hoffenheim vs. Bayern Múnich / 8:30 a.m (Luis Díaz)

Leipzig vs. Colonia / 11:30 a.m

La Liga

Girona vs. Levante / 7:00 a.m ( Yaser Asprilla y Jhon Solís )

( ) Real Madrid vs. Espaynol / 9:15 a.m

Serie A

Hellas Verona va. Juventus /11:00 a.m ( Juan David Cabal )

( ) Udinese vs. Milan / 1:45 p.m

Domingo 21 de septiembre

Premier League

Bournemouth vs. Newcastle / 8:00 a.m

Arsenal vs. Manchester City / 10:30 a.m

Bundesliga

Dortmund vs. Wolfsburg / 12:30 a.m

La Liga

Mallorca vs. Atlético Madrid / 9:15 a.m

Barcelona vs. Getafe / 2:00 am

Serie A