Falcao revela viejo resentimiento con el Atlético de Madrid: “Fue un poco decepcionante de su parte”

Falcao militó en el Atlético de Madrid entre el 2011 y el 2013, ganando tres títulos con el club. (Photo by Michael Regan/Getty Images) / Michael Regan

Falcao compartió una entretenida charla con su excompañero y amigo Mario Suárez, con quien estuvo durante su época en el Atlético de Madrid. El Tigre dialogó de varios temas referentes a su carrera, haciendo importantes revelaciones al respecto.

Resentimiento con el Atlético de Madrid

Falcao, quien catalogó su etapa por el Atlético de Madrid como la mejor de su carrera, confesó que le dolió que el club español nunca hiciera nada por retenerlo, justo antes de su paso al Mónaco.

“Para mí eso fue un poco decepcionante de parte del Atlético de Madrid. No tengo rencor ni nada y entiendo la situación, porque la situación los obliga a venderme a mí, como lo hicieron con el Kun (Agüero) o con (Fernando) Torres. Pero pensé que iba a tener una oferta para intentar retenerme, pero nunca recibí nada de ellos. Tengo una buena relación con Miguel, nunca se lo dije y nunca lo hablé, pero no vi ningún tipo de esfuerzos para intentar que yo me quedara. Al contrario, era de dónde podemos venderlo de la mejor manera”, reveló.

De igual manera, junto a Mario Suárez, contaron que estuvo muy cerca de regresar al equipo antes de su segundo paso por el Mónaco; no obstante, alguien del cuerpo técnico no dio el visto bueno.

“Alguien del cuerpo técnico, me parece, y no es el Cholo (Simeone). La gente no se sabe y creo que se hubiera podido manejar la situación de otra manera, por todo lo que les di yo y por respeto a las personas. Fue un momento complejo, hay que partir de la base del respeto, porque no eres un desconocido”, explicó.

El coqueteo de Florentino Pérez

Falcao fue pretendido por el Real Madrid tras brillar con el Atlético, incluso Florentino Pérez, presidente del club, lo tentó para que firmara contrato en una servilleta, anédcota que contó en el podcast El Camino de Mario.

“Me pone la servilleta, yo tenía a (Iker) Casillas ahí y estaba el de prensa del Atleti, Rafa Lique y me decía ‘por favor, esconde esa servilleta’. Florentino se acercaba y me ponía esa servilleta ahí. Fue un momento muy incómodo para mí, lo tenía a Florentino ahí, que firmara esa servilleta”, contó.

Y añadió: “Esto nunca lo había dicho, obviamente había interés, pero tenían otros jugadores. Yo significaba mucho para el Madrid y la persona con la que hablé no la identifico si era él. Era una situación compleja y yo ya estaba identificado con el Atleti y lo que significa para todos ellos”.

Su opinión de Van Gaal

Entretanto, el Tigre recordó su paso por el Manchester United, donde lo dirigió el neerlandes Louis van Gaal, de quien le costó reconocer algo positivo y con quien también vivió un duro momento, al ser enviado a jugar con el equipo Sub-21.

“Lo bueno de van Gaal es que te dice las cosas en la cara. Yo si tenía que ir y preguntarle, me decía la verdad o su verdad. Él a mí me saca, yo estaba siendo titular, ganamos un partido con Everton, hago el gol y me voy a la Selección, y vuelvo y él medice ‘voy a cambiar el sistema, porque creo que el equipo no está bien y voy a poner a Van Persie que está mejor que tú’”, reveló.

Al respecto, añadió: “Yo vi que había intereses más allá del hecho de elegir entre un jugador y otro. Termina peleándose con Van Persie y Robin se va al final. Es duro van Gaal”.

De ese paso también recordó lo que fue para él jugar con la categoría sub-21. “Eso es lo que no entiendo. Él dice que un jugador, cuando no está jugando, tiene que ir a la reserva, pero si eres Víctor Valdés o Radamel Falcao, ahórrate la humillación y ahí tuve que tragar veneno e ir a jugar”.